La nouvelle éco : à Talant, Lilian Cyles Collection continue de réparer vos vélos et ouvre un atelier

Le vélo a le vent en poupe ! Depuis la crise sanitaire, les ventes de vélo ont explosé à Dijon comme ailleurs, mais les demandes de réparations aussi. A Talant, Lilian Bonnard le fondateur de Lilian Cycles Collection n'arrête pas et croule sous les demandes depuis plusieurs mois. Depuis sa création en 2017, il vient à domicile récupérer votre vélo et lui refait une beauté dans son atelier. Un atelier désormais ouvert au public, tous les après-midis de la semaine, du lundi au vendredi à Talant.

Lilain Bonnard fondateur de Lilian Cycles Collection. - .

Un atelier pour déposer son vélo ou trouver des pièces

Un atelier où l'on ne vient pas réparer soi-même son vélo mais où on peut désormais directement le déposer ou venir chercher une pièce détachée. "Ça permet d'éviter des délais trop longs de prise en charge à domicile, qui commencent à se faire un peu longs ces derniers temps, avec deux à trois semaines d'attente avant de venir récupérer un vélo à domicile." Une ouverture qui a été possible grâce à l'arrivée en 2020 d'un nouveau collaborateur au sein de la société, confirme Lilian Bonnard, "on a pu penser une autre organisation depuis l'arrivée de François, lui peut faire de l'accueil, du conseil et m'appuyer de temps en temps sur la mécanique, ce qui me laisse plus de temps pour la réparation des vélos."

Un boom du vélo mais aussi des réparations

"La prime d'État, le fameux, Coup de pouce vélo, a été un vrai accélérateur", souligne le passionné de vélos anciens, "mais on constate aussi comme dans d'autres grands villes de France ou même d'Europe, une volonté de se déplacer davantage à vélo et ça se voit avec une pénurie de vélos et de pièces détachées." Mais étonnamment, la crise sanitaire a eu un effet plutôt positif sur son activité, le télétravail en particulier lui a permis de trouver des clients bien plus disponibles que d'habitude à tel point que le fondateur de Lilian Cycles, redoute presque le retour à une activité normale, car "ça veut dire qu'il faudra à nouveau trouver des créneaux pour récupérer les vélos", dit-il en souriant. En attendant, il n'arrête pas, "ces six derniers mois, ce sont 960 vélos d'occasion qui sont passés par l'atelier."

Un projet de développer des vélos "néo rétro"

Et les projets ne manquent pas, Lilian Bonnard planche sur un projet de vélo "néo rétro". Ce serait une alternative aux vélos d'occasion ou au contraire aux vélos neufs, explique Lilian Bonnard, "l'idée c'est de monter un vélo à partir d'anciens cadres rétro mais équipé avec des pièces détachées modernes."

→ L'atelier de Lilian Cycles Collection est ouvert du lundi au vendredi de 14 à 19 heures, Chemin derrière les Grandes à Talant