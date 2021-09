La Nouvelle éco : à Tendron, Arnaud de Gourcuff fabrique du Pop-corn berrichon !

Comment générer de la valeur ajoutée quand on est agriculteur ? En transformant in situ une partie de sa production. C’est le pas que vient de franchir Arnaud de Gourcuff installé sur une exploitation familiale à Tendron, près de Nérondes. Il y cultive blé, orge, maïs, mais aussi lentilles, pois chiches et luzerne histoire de “ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier”.

Les aléas climatiques de ces dernières années et le fait que son maïs vendu à la tonne parte en Espagne ou aux Pays-Bas pour revenir ensuite pour nourrir le bétail l’ont fait réfléchir. Avec une dizaine d’agriculteurs du Cher et de l’Allier, il vient de se lancer la marque de Pop-corn GrainPop.

Une démarche d'excellence

"Je voulais trouver une culture pour produire et transformer sur place, explique Arnaud de Gourcuff. Mon projet s’inscrit dans une démarche d’excellence : toutes les fermes sont certifiées haute valeur environnementale. Le maïs doit être semé et récolté dans de bonnes conditions pour ne pas casser les grains. Il faut être sûr qu’à la cuisson ils vont tous exploser pour devenir du popcorn.” Il a réaménagé deux bâtiments sur son exploitation : l’un pour en faire un atelier de conditionnement et l’autre, un espace de séchage et de stockage. Cinq personnes devraient être recrutées d’ici la fin de l’année.

En sachets micro-ondables

Son Pop-corn nature est vendu dans des boîtes contenant trois sachets de 70 g en cellulose vierge recyclable qu’il suffit de passer au micro-ondes. “Ce qui me plaît dans le popcron, c’est que c’est un produit convivial et de plaisir, peu calorique de surcroît”, poursuit l’agriculteur. Prochainement de nouvelles recettes vont faire leur apparition avec à l’intérieur des dosettes salées et sucrées pour saupoudrer ses Pop-corn.