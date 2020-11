La Nouvelle Eco: on a testé un resto à emporter à Dijon

Avec le reconfinement, les restaurants se mettent de plus en plus à la vente à emporter. Illustration à Dijon avec O'Bannelier, où le système permet de mettre "du beurre dans les épinards" pour les restaurateurs. Nous avons fait l'expérience.

Depuis le reconfinement fin octobre 2020, le bruit des couverts, le brouhaha, le fumet qui sort de la cuisine et tout simplement s'asseoir à la table d'un resto, c'est terminé (au moins) jusqu'au 1er décembre. Forcément, les restaurateurs sont en difficulté, mais ils n'abdiquent pas pour autant et s'adaptent. A Dijon, comme ailleurs en Côte-d'Or, ils sont de plus en plus nombreux à se mettre à la vente à emporter, le fameux "Click & collect". C'est le cas par exemple au restaurant O'Bannelier, près des Halles de Dijon, qui vend une dizaine de menus par jours (23 euros pour entrée/plat/dessert). Les restaurateurs, Anaïs et Oswald Letolle, ne l'avaient pas fait pendant le premier confinement, puisqu'ils devaient s'occuper de leurs enfants, vus que les écoles étaient fermées.

Anaïs Letolle, du restaurant O'Bannelier, raconte comment la vente à emporter a été mise en place dans son restaurant Copier

Toute une organisation

On a davantage l'habitude d'imaginer, quand on pense à la vente à emporter, à la restauration rapide, avec des burgers ou des pizzas, qu'on mange tout de suite ou qu'on peut faire réchauffer sans trop les dénaturer. Pour un restaurant "classique", c'est différent, confie Oswald Letolle, qui est aux fourneaux du O'Bannelier. "Je pars plus sur des purées que sur des pommes terres rôties, explique-t-il. Je trouve aussi des viandes qui vont se garder et qui seront plus faciles à réchauffer chez soi". Il privilégie par exemple un magret entier, qui se réchauffera au four sans trop de dégâts, plutôt qu'un steak, qui terminera inévitablement en semelle.

Pour ces repas à emporter, il faut concocter des menus adaptés au réchauffage explique Oswald Letolle ! Copier

La dégustation en photos

Carte réduite pour s'adapter aux clients peu nombreux © Radio France - Adrien Beria

On récupère un sac avec les plats "en kit", à faire réchauffer séparément © Radio France - Adrien Beria