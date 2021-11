La nouvelle éco : à Theix, le Covid-19 a fait découvrir à Socomore un nouveau métier

Retour en arrière. Nous sommes en mars 2020. Confrontée comme tous les pays aux débuts de la crise du Covid-19, la France est notamment en manque de gel hydroalcoolique. Les entreprises du secteur de la chimie sont sollicitées, parmi celles ci Socomore à Theix dans le Morbihan. Ce fabriquant de solvants pour l'aéronautique subit de plein fouet l'arrêt brutal de l'aviation civile. "En mars 2020 nous faisions 85% du chiffre d'affaire avec l'aéronautique qui s'est effondré raconte le P-DG Frédéric Lescure. Apres un appel du préfet du Morbihan, nous nous sommes mis à faire du gel hydroalcoolique dont je ne connaissait même pas la formule. On en a fabriqué des millions de litres. Cela a duré 10 semaines. Et ça s'est complètement arrêté le 18 juin 2020"

On a rempli des piscines olympiques

Ce nouvel arrêt aurait pu être fatal à l'entreprise. "Aujourd'hui, on ne fait que consommer les millions de litres que l'on a fabriqué à l'époque, mais ponctuellement cela a sauvé l'entreprise en 2020, c'est certain, affirme le fondateur. Et cela a été un fabuleux tremplin car nous nous sommes diversifiés dans la désinfection".

Le Covid a été une opportunité

Le Groupe Socomore qui a depuis racheté une entreprise spécialisée dans la désinfection, réalise aujourd'hui près de 20% de son chiffre d'affaire dans ce nouveau métier. "Nous sommes dans l'hygiène des mains et des surfaces. On fabrique et on vend [des lingettes et des produits désinfectants] à des distributeurs qui y apposent leurs marques et qui revendent notamment dans la grande distribution. On fournit de très très belles marques. On ne va pas le dire trop fort, mais le Covid a été une opportunité. Dans les larmes, mais une opportunité."

De nouvelles embauches

"On a quand même beaucoup souffert ajoute Frédéric Lescure. Il y a un an on fermait des sites et on licenciait des gens, aujourd'hui on rembauche." Socomore compte désormais 313 collaborateurs contre 296 avant la crise sanitaire. Et le retour du marché aéronautique ouvre des perspectives "On a récupéré environ 50% de nos volumes. Apres les périodes de pleurs, c'est une période d'espoir."