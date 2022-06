La Nouvelle éco : à Thénioux, L'Escale propose une pause au bord du canal de Berry

Il y a un an, Nicolas et Clément Bordiot ont repris la gestion de L’Escale, le snack-bar de la gare d’eau de Thénioux. Depuis l’achèvement de la véloroute, la fréquentation progresse. On peut s’y arrêter pour se rafraîchir, déjeuner et même désormais louer un vélo.

Propriétaires du gîte Le Petit Nançay à Thénioux, Nicolas et Clément Bordiot gèrent depuis un an le snack-bar L’Escale située le long de la véloroute qui longe le canal de Berry. Ils ont pris la suite de l’association Navicabe qui loue les bateaux électriques pour des balades sur le canal.

Une activité complémentaire

“L’activité est complémentaire par rapport à ce que l’on fait déjà. Cela nous permet notamment d’offrir une solution le midi pour les clients du gîte où nous ne proposons des repas que le soir”, explique Nicolas Bordiot. Depuis trente-cinq ans, la famille Bordiot loue à l’année cinq chambres d’hôtes et deux gîtes dans une grande ferme de caractère du 15e siècle avec piscine chauffée et jacuzzi.

On peut désormais déjeuner en extérieur dans ce cadre bucolique. Un cuisinier a été recruté afin de proposer des plats faits maison, des brochettes de viande et des poissons grillés à la plancha ou encore des pavés de saumon. Cinq salariés se partagent entre le gîte de L’Escale. “Cela nous permet aussi de faire des économies d’échelle au niveau du personnel et d’avoir des contrats plus intéressants”, souligne Nicolas Bordiot.

Mieux qu'en 2021

Avec le Covid et la véloroute qui n’a été achevée qu’en août, la saison 2021 a été un peu compliquée. La saison 2022 a, elle, très bien démarré avec un très bon mois de mai. La clientèle est surtout locale jusqu’à présent, qui vient en voiture ou à vélo de Vierzon. Mais Clément et Nicolas Bordiot voient aussi de plus en plus de cyclistes même si Thénioux est le terminus. Trente kilomètres restent à aménager pour rejoindre Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, et ainsi se connecter aux autres véloroutes.

Depuis mai, L’Escale propose également la location de six vélos classiques et de six vélos à assistance électrique.