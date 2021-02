La nouvelle éco : à Thiez en Haute-Savoie les ventes de fixations de skis de rando PLUM s'envolent

Un décolleteur heureux dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. A Thiez, Albert Félisaz a diversifié son activité de mécanique de précision pour se lancer il y a 15 ans dans la fabrication de fixations de skis de randonnée sous la marque PLUM .

130 000 paires de fixations PLUM produites cet hiver 2020/2021. © Radio France - PLUM

Des fixations 100 % haut-savoyardes dont les volumes et les ventes progressent chaque année d'environ 15% et en particulier cet hiver où les remontées mécaniques n'ont pas ouvert pour cause de crise sanitaire et où faute de ski alpin, les amateurs de glisse se sont tournés vers le ski de fond et la randonnée .

Un hiver complètement fou

"Pour nous c'est un superbe hiver" se réjouit le fondateur et dirigeant de la marque Plum. "Un hiver complètement fou et un peu flippant, mais super". Au mois de décembre, on a fait deux fois et demi plus de chiffre d'affaires qu'en décembre de l'année précédente".

"Au printemps dernier quand j'ai vu ce qui se passait dans le vélo et le trail, j'ai dit bah là c'est une année rando"_Albert Félisaz