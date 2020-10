La nouvelle éco : A Thionville, il a transformé son appartement en boutique pour ses terrariums

Pierre Minette est un passionné de botanique, il s'est installé à Thionville au mois de janvier, pour lancer son activité de création de terrarium. Même si les débuts n'ont pas été très porteurs à cause du confinement, il commence à se faire connaître, et son activité démarre.

"J'ai eu quelques clients et des commerçants de la ville de Thionville qui m'ont fait confiance, explique Pierre Minette. Ils ont fait appel à moi pour végétaliser un restaurant et un salon de coiffure. Ensuite, le bouche à oreille a fait son travail, ça se décante de cette manière".

Très actif sur les réseaux sociaux

Sur sa page Facebook et sur le réseau social Instagram, il multiplie les conseils et les photos de ses créations. Certaines photos atteignent les 1000 likes : "On peut me contacter pour me demander si les créations que j'ai photographiées sont toujours disponibles, ou on peut m'appeler pour venir visiter mon atelier, dans le respect des gestes barrières, ajoute Pierre Minette. En fait, c'est dans mon appartement, d'où le nom de mon entreprise "Un petit appart dans la prairie", puisque j'ai 130 plantes à la maison. Si quelque chose leur plait, ils peuvent l'acheter et repartir avec".