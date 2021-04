La nouvelle éco : à Tomblaine, le Café Fripé lance un financement participatif pour poursuivre son action

Il ne veut pas disparaître et lance un appel à l'aide. Le Café Fripé, créé à Tomblaine dans le Grand Nancy en septembre 2018, se retrouve aujourd'hui sans ressources financières.

Ce café social où l'on pouvait acheter des vêtements de seconde main pas chers, boire un café ou encore prendre des cours de couture s'est installé lors du premier confinement dans un bar (fermé) à Nancy et a initié une "zone de gratuité" pour offrir des vêtements et des produits d'hygiène aux sans abris.

Son action s'est rapidement élargie à d'autres personnes en difficulté. "On s'est rendu compte que les plus démunis, au départ, le sont encore plus", souligne Filou, de son vrai nom Sophie Bellot, la fondatrice du Café Fripé. "Mais il y aussi une certaine catégorie de la population qui n'était pas vraiment dans le besoin mais pas à l'aise non plus et qui s'est retrouvée dans le besoin : les foyers monoparentaux, les personnes au RSA, les travailleurs à temps partiel et les étudiants, ç'a été une catastrophe pour eux."

On se dit que même si la situation revient à la normale, les besoins vont perdurer - Filou

Problème : le confinement actuel empêche l'ouverture de la friperie, seule ressource financière de l'association. D'où le lancement d'une campagne de financement participatif pour poursuivre son action. "On n'a plus de ressources mais on a des frais fixes, comme la location d'un garage pour entreposer les dons qu'on nous fait ou les frais de banques, d'assurance. Pour qu'on puisse continuer à exister, il y a urgence", insiste Filou.

Pour le financement participatif, c'est ici.

