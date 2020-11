La nouvelle éco : à Toulouges, la brasserie Milles "inquiète pour toute la filère"

Célèbre pour sa limonette et son eau de source, la brasserie Milles, basée à Canohès et Toulouges (Pyrénées-Orientales), subit de plein fouet la fermeture des bars et restaurants, tout en s'adaptant à la situation.

Avec le reconfinement et la nouvelle fermeture des bars et restaurants, la brasserie Milles a perdu pour quelques semaines une bonne partie de ses clients. "On est très inquiets pour toute la filière, confirme Laure Milles, la directrice générale de l'entreprise familiale. En 2020, ça fera presque quatre mois sans aucune activité : c'est évidemment difficile et très préoccupant. Tout ce que l'on fabrique spécifiquement pour les bars et les restos, notamment les emballages consignés, ça a été impacté."

En revanche, la production à destination de la grande distribution est moins chamboulée. "Rien n'a changé pour la production d'eau et de limonade. Dans ce secteur c'est une année normale. On a simplement constaté des pics de ventes liés à l'affolement des consommateurs qui avaient peur de se retrouver en situation de pénurie".

La brasserie Milles a néanmoins dû recourir au chômage partiel pour une partie des quelque 70 employés. "On s'est adapté avec le sens des responsabilités, c'est le seul levier d'ajustement qu'on a face à l'arrêt des CHR (cafés-hôtels-restaurants, ndlr). Nous avons tenté de le réduire au maximum en proposant des formations au personnel pendant cette période."

La brasserie Milles propose également pendant cette période des alternatives pour les particuliers, histoire de pouvoir continuer à consommer ses produits. Ainsi, l'entreprise a mis en place des tireuses autonomes à emporter pour les bières Mil.lenari, la dernière production maison. "On fait de la vente à emporter pour pouvoir consommer un demi à la maison. Vous pouvez retirer des fûts consignés de deux à quatre litres dans certains bars. Quand vous avez terminé, vous les ramenez." De quoi patienter en attendant la réouverture...

Réécoutez l'interview de Laure Milles