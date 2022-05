La nouvelle éco : à Toulouse, ECA Aerospace conçoit un robot mobile autonome "outdoor"

C'est une innovation unique : le groupe spécialiste en robotique industrielle et militaire ECA Group a développé sur son site de Saint-Martin-du-Touch un drone autonome aussi bien en intérieur qu'en extérieur, capable d'assurer un flux logistique inédit. Explications.

ECA Group, leader dans le domaine des robots téléopérés et des drones autonomes terrestres, aériens et navals, emploie 200 personnes sur son site toulousain, 700 en tout en France avec des sites aussi à Nantes et Toulon. Depuis fin 2021, l'entreprise qui travaille aussi bien avec Airbus, Boeing, Safran, Thalès, la DGA ou Naval Group a mis au point un robot mobile autonome 100% électrique outdoor & indoor.

Comme une voiture autonome

Il fait partie de la gamme dite des AMR, les robots mobiles autonomes. "C'est une innovation unique car la notion d'autonomie s'arrête souvent à l'indoor. Or avec le L-S 1PT, vous pouvez transporter des pièces à l'extérieur, d'un bâtiment à l'autre, avec la pluie et le brouillard sans avoir besoin de protéger vos éléments transportés ", explique Gilbert Rosso le directeur général adjoint. En clair, le robot remplace le chariot élévateur, le trans-palettes ou le camion conduit par un humain. Ce robot est déjà utilisé chez Airbus, à Nantes. "On garantit le flux logistique sans interruption".

Le L-S 1PT n'est pas homologué pour circuler sur la voie publique, il n'a vocation à servir que sur un domaine privé, industriel ou militaire. En revanche, il pourra être utilisé à terme dans les aéroports, ou dans les hôpitaux.