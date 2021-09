La Nouvelle éco : à Toulouse, les Alchimistes transforment les déchets alimentaires en compost

"Les Alchimistes" est une Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, qui s'est développée dans plusieurs régions de France, dont l'Occitanie. À Toulouse, ils collectent et compostent les déchets alimentaires des professionnels et des ménages. Un "cercle vertueux" qui permet d'enrichir les sols.

"Notre mission, c'est de collecter les déchets organiques localement et de les valoriser en compost à Toulouse," résume simplement Mathieu Thérial, président et co-fondateur des Alchimistes Occiterra. Cette entreprise Solidaire d'Utilité Sociale a été créée en 2018 et ne cesse de se développer depuis.

"Globalement, tout le monde fait le tri. Mais là, l'idée c'est de rajouter une nouvelle poubelle dédiée aux biodéchets et, au lieu qu'ils partent dans un incinérateur ou centre d'enfouissement, ce qui revient à incinérer une matière composée à 90 % d'eau, le but est qu'ils soient revalorisés", explique Mathieu Thérial.

De plus en plus de clients

Les Alchimistes travaillent avec des professionnels, comme les restaurants, supermarchés, écoles, hôpitaux, mais aussi de plus en plus avec des particuliers.

"Depuis le 1er janvier 2016, chaque producteur de déchets qui fait plus de 10 tonnes par an est obligé de le valoriser. Petit à petit, l'Etat réduit le tonnage réglementaire. Fin 2023, nous n'aurons plus le droit de jeter une peau de banane ou une épluchure à la poubelle classique. Notre rôle c'est donc d'accompagner, de sensibiliser, d'aider à trouver la bonne solution", poursuit-il.

Exemple d'une poubelle de biodéchets. - Les Alchimistes

Objectif : traiter 700 tonnes de déchets par an

Le réseau des Alchimistes a mis au point un système de compostage local et écologique, face à l'incinération massive des biodéchets. À Toulouse, ils ont pour ambition de collecter et traiter 9 % des déchets alimentaires d’ici 2025.

Pour cela, ils organisent une levée de fonds. "On a pour ambition d'ouvrir un troisième site de traitement, qui sera un site grande capacité et qui pourra traiter 700 tonnes de déchets par an. L'idée, c'est d'ouvrir petit à petit des sites en périphérie pour pouvoir gérer les déchets des grandes métropoles", espère Mathieu Thérial.