La Nouvelle Eco : à Toulouse, une boîte de décoration d'intérieur qui multiplie les chantiers

La boite de conception et de rénovation d'intérieur Little Worker s'est installée à Toulouse en mars dernier pendant le confinement. Plus de 20 chantiers ont été menés depuis dans la ville et dans sa périphérie, avec un accent particulier porté sur le digital.

Little Worker

Un intérieur entièrement repensé par l'agence toulousaine Little Worker.

Après Paris, Bordeaux et Lyon, l'entreprise de conception et de rénovation d'intérieur Little Worker a installé sa quatrième agence à Toulouse en mars dernier, dans un contexte très particulier. La situation n'a pas pour autant affecté l'activité de la toute nouvelle antenne, au contraire même.

"Le premier confinement nous a permis de voir arriver des gens qui avaient vraiment envie de repenser leur intérieur" selon Yann Guillot, le directeur de la nouvelle agence. Aujourd'hui, 20 chantiers ont été menés ou sont donc en cours à Toulouse pour un chiffre d'affaire avoisinant le million d'euros.

On a beaucoup de gens qui passent bien plus de temps chez eux, dans leur cuisine, qui travaillent aussi depuis chez eux, qui souhaitent séparer leur espace de travail des espaces de vie... Ils veulent désormais totalement repenser leur intérieur" - Yann Guillot, le directeur de l'agence Little Worker à Toulouse.

Yann Guillot, le directeur de l'agence toulousaine Little Worker Copier

Une quarantaine de devis sont réalisés chaque mois, que ce soit dans des appartements ou des maisons à Toulouse et dans sa périphérie pour une clientèle "assez connectée", davantage portée sur le digital, tout comme l'agence.

Toute la phase de préparation de chantier, les visites et les projections peuvent se faire de manière visuelle, un atout non négligeable durant la crise sanitaire.

Quatre nouvelles agences Little Worker devraient aussi voir le jour en France l'année prochaine.