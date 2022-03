La Nouvelle éco : à Tournon Saint-Martin, Émeline Deligeon envoie ses petits colis

Des colis surprise de produits made in France que l’on reçoit chez soi tous les mois, c’est de plus en plus tendance. À Tournon Saint-Martin, Émeline Deligeon se lance dans l’aventure.

Des produits made in France et éthiques à découvrir chaque mois.

"Je travaillais chez Thalès à Châtellerault dans la Vienne depuis quatre ans. Mon travail me plaisait bien mais fin 2020, avec la crise, mon CDD n’a pas été renouvelé”, raconte Émeline Deligeon qui s’est installée il y a un an et demi avec son compagnon à Tournon Saint-Martin.

Depuis longtemps, elle avait en tête de créer son entreprise. Elle n’avait pas prévu de le faire tout de suite mais les circonstances ont fait qu’elle s’est dit que c’était le bon moment. Lors du premier confinement, elle a apprécié de pouvoir télétravailler, ce qui lui permis d’envisager le fait de gérer une activité depuis son domicile. Friande de box, ses petits colis que l’on reçoit tous les mois, l’idée lui est très vite venue d’en proposer à son tour. Le Petit colis était né !

Une démarche éco-responsable

Le principe est simple : en contrepartie d’un abonnement, on reçoit chaque mois un colis surprise avec trois ou quatre articles de fabrication française et éthique d’une valeur de 20 euros. Émeline Deligeon passe beaucoup de temps à dénicher de nouveaux produits pour composer ses colis auprès de jeunes entreprises qui s’inscrivent comme elle dans une démarche éco-responsable : gourmandises sucrées et salées ; papeterie, accessoires de déco et de mode, slow cosmétique... Elle travaille notamment avec quelques producteurs locaux.

“Vu la période, je ne me voyais pas ouvrir une vraie boutique, j’ai donc opté pour une boutique en ligne”, explique-t-elle. Son site a ouvert en janvier. On y trouve les produits qu’elle fait découvrir en avant-première à ses abonnés. On peut aussi y composer son propre colis en fonction de ses goûts.

Le Petit colis démarre bien. Les premiers retours sont encourageants. Émeline Deligeon va consacrer les mois prochains à améliorer sa visibilité sur internet. Elle utilise les réseaux sociaux comme principal canal de communication. Pour le moment, elle gère tout toute seule : un côté multi-casquettes qui plaît bien à cette femme pleine de ressources.