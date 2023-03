La Nouvelle éco : à Tournon Saint-Martin, la fromagerie Eurial mise sur l’excellence

Entre 650 et 720 tonnes de fromages sont produits chaque année à la fromagerie Eurial à Tournon Saint-Martin. Cette commune a pour particularité d’être à la fois sur les aires géographiques des AOP Pouligny Saint-Pierre et Sainte-Maure de Touraine.

Le lait est collecté localement quotidiennement. Chaque fromage est moulé à la main. L’AOP Sainte-Maure de Touraine représente 75 % de la production, 12 à 15 % pour le Pouligny Saint-Pierre. Cette production entraîne le respect d’un cahier des charges strict et une certification. La fromagerie fabrique également une bûche de lait thermisé pour la marque Soignon. La production est vendue au rayon coupe des grandes surfaces et chez les fromagers. On la retrouve également avec d'autres produits du groupe Eurial en vente dans un magasin d'usine ouvert tous les matins en semaine sauf le jeudi

Pas de tension sur le lait

La fromagerie ne connaît pas pour le moment de difficultés d’approvisionnement en lait “mais cela pourrait devenir compliqué si certaines exploitations ne sont pas reprises surtout sur l’aire du Pouligny Saint-Pierre qui est plus petite”, reconnaît Alexandre Deloge, son directeur.

La fromagerie qui emploie une cinquantaine de salariés mise sur l’excellence et cela paie. L’entreprise a reçu deux prix au dernier Concours général agricole : une médaille d’or pour son Pouligny Saint-Pierre et une médaille de bronze pour son Sainte-Maure de Touraine. “C’est une récompense pour le personnel, c'est le fruit de leur travail. Les salariés sont très fiers de ce qu’ils font”, souligne le directeur.