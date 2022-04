La Nouvelle éco : à Tournon Saint-Martin, Sandra André a créé un salon de bien-être

Licenciée en 2019, Sandra André a ouvert il y a sept mois un salon de bien-être en milieu rural : Du corps à l’esprit. Elle y mêle soins du corps et sophrologie.

“Ce projet, j’y pensais depuis plusieurs années mais il avait besoin de mûrir”, confie Sandra André. Après douze années dans un institut de beauté à Yzeures-sur-Creuse (Indre-et-Loire) en tant qu’esthéticienne, elle a travaillé durant trois années dans un centre de balnéothérapie au Blanc, jusqu’à sa fermeture en 2019.

Coup d'arrêt avec le Covid

C’est alors qu’elle a pris la décision de se mettre à son compte mais le Covid a été un gros frein : “Tout a été mis en suspens. Il a fallu attendre. Heureusement je bénéficiais du chômage. Mais cela m’a aussi laissé du temps pour réfléchir et pousser mon idée un peu plus loin. Je ne voulais pas quelque chose de conventionnel mais replacer la personne au centre des soins, individualiser les prestations en fonction de chaque client.”

Pour ce faire, elle allie massages et sophrologie. Sandra André pratique son activité chez elle où elle a fait aménager l’ancien salon familial en local professionnel. Elle y a créé un décor “pour s’évader, être ailleurs”. Elle a débuté son activité le 22 novembre et a connu un bon démarrage avant les fêtes. Elle travaille avec une entreprise de cosmétiques bio, Douces angevines, qui assure la cueillette et la transformation de plantes en élixirs.

Une activité qui a du sens

“Avec la période que l’on a vécu, mon activité prend tout son sens. Beaucoup de gens ont été déstabilisés. Mon but c’est de les aider à se détendre, à se recentrer sur eux-mêmes, à prendre du recul. Je commence toujours par un temps d’écoute pour savoir ce que la personne vient chercher”, explique Sandra André.

Elle a aussi fait le choix de créer son activité en milieu rural. “Pourquoi les gens des villes auraient droit à ces soins et pas ceux des campagnes ?”, répond-elle du tac au tac quand on la questionne sur ce point. Elle reconnaît qu'il faut plus de temps pour se faire une clientèle car son activité est encore méconnue. Elle devrait également prochainement proposer ses services au Manoir de la pierre levée, un relais-hôtel à Tournon Saint-Martin.