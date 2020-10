La nouvelle éco : à Trelins, la charcuterie Chazal reste en course pour le Concours général agricole

Stéphane Chazal regrette que le salon de l'Agriculture soit annulé en 2021, "c'est quand même une belle vitrine pour nous", commente le charcutier installé à Trelins (Loire). Mais il est rassuré de savoir que le Concours général agricole est maintenu, un concours auquel il participe depuis une quinzaine d'années, toujours avec succès.

Stéphane Chazal, de la charcuterie Chazal Copier

Participer à ces concours permet selon Stéphane Chazal de "valoriser notre produit et savoir si on reste dans la qualité de nos saucissons, et comme toutes les années on a des prix on se dit qu'on est dans le vrai, dans le juste". C'est d'autant plus plaisant pour le charcutier que le Concours général se fait toujours en famille : la Ferme Chazal, l'élevage porcin du père de Stéphane repris par sa soeur et son frère, participe également aux concours chaque année.

