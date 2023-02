La Nouvelle éco : à Trouy, un artisan conçoit et fabrique du mobilier pour chats

C’est en réfléchissant à comment il pouvait améliorer le confort quotidien de sa chatte Margareth que Philippe Jayat, 55 ans, a commencé à fabriquer du petit mobilier en bois. “Pendant quinze ans, j’ai été électrotechnicien dans une société, explique cet habitant de Trouy*. J’avais en charge le dépannage des portes automatiques sur un secteur comprenant une partie du Cher. Le Covid est arrivé et a rebattu les cartes. J’ai ressenti le besoin de faire autre chose et de me lancer dans une aventure personnelle.*”

Philippe Jayat fabrique dans son atelier ses meubles en petites séries. - Miaouh

Une gamme qui continue à s'étoffer

Fin 2021, il démissionne et se tourne vers la BGE du Cher. Passionné par le travail du bois, il a élaboré toute une gamme de petit mobilier : lits, canapés, tipis, tables en forme de tête de chat, porte-gamelles, arbres à chat, grattoirs... “Ce sont des produits que l’on ne verra pas ailleurs. Ils sont solides et vendus à des prix abordables”, précise Philippe Jayat. Tous ces produits, ainsi que quelques articles de revente, sont disponibles sur son site internet ainsi que sur plusieurs marketplaces. Quelques-uns sont également en dépôt au bar à chats Boule de poils rue d’Auron à Bourges qui a ouvert il y a quelques mois.

Philippe Jayat développe son activité au sein de la couveuse d’entreprises du Cher, Solen Angels : “Cela me permet de tester sans prise de risques mon projet et d’avoir des partages d’expériences avec les autres couvés.” Il s’est fixé pour objectif que son entreprise soit viable d’ici cinq ans.