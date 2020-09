La nouvelle éco : à Vandoeuvre-les-Nancy, Bric ada Brac révolutionne la brocante

Dans les allées du magasin, Béatrice réarrange son stand. Entre deux objets de décoration, elle glisse quelques pulls à vendre. Elle est devenue une nouvelle habituée de Bricadabrac, cette brocante permanente. "On peut libérer nos armoires, s’enthousiasme-t-elle. Plutôt que de garder on recycle, ce n'est pas jeté, ça peut servir à de nouvelles personnes"

Réduire le volume de déchets, c'est justement ce qui a poussé Vincent Martin, l'énergique gérant du magasin, à se lancer en novembre dernier. "Je me suis dis 'mais c'est fou les brocantes c'est que deux mois dans l'année' alors qu'on a un potentiel de énorme sur les déchets parce que les gens jettent alors que ce sont des produits qui peuvent être réutilisés ou détournés, il y a beaucoup de solution." Les produits invendus sont repris par les vendeurs ou proposés à des associations caritatives.

On peut libérer nos armoires et au lieu de jeter on recycle !

Comme dans un village un jour de brocante, chaque vendeur loue un stand. Mais cette fois c'est pour deux, trois ou quatre semaines. Les vendeurs étiquettent eux-mêmes leurs produits, au prix qu'ils ont fixé. Pas besoin de rester devant son point de vente ni de supporter la pluie. Une commission de 25% est prélevée sur chaque vente.

Accroupi devant son stand, Cyril calcule ce qu'il lui reste à vendre. C'est déjà la troisième fois qu'il réserve un emplacement depuis le déconfinement. "On est adeptes des vides-greniers mais cette année comme tout est annulé on a voulu tenter l'expérience ici, explique l'habitant de Jarville-la-Malgrange. C'est intéressant et ça rapporte pas mal, on est très contents!"

Plus de 200 chaque jour

Depuis le mois de mai, la fréquentation explose : plus de 200 personnes s'y pressent chaque jour. Il y a une liste d'attente de trois semaines pour louer un des 150 stands. "En juin, on a fait notre meilleur chiffre d'affaire, se félicite Vincent Martin, le gérant. Les gens ont profité du confinement pour faire le tri chez eux."

Et le marché de l'occasion rencontre même de nouveaux adeptes, comme Floriane : "avant je n'étais pas spécialement attirée par le second main mais on trouve de très bonnes affaires donc pourquoi se priver !", confie la jeune femmes,quelques robes dans les bras.

Un projet d'ouverture d'un magasin Bric ada Brac est en cours à Épinal.