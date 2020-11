La nouvelle éco : à Vannes la clientèle peut aller chercher ses achats dans un lieu unique

Beaucoup de commerces sont fermés ou alors ils travaillent au ralenti à cause de la crise sanitaire et du confinement. A Vannes, les commerçants du centre ville s'organisent : ils mettent en place un point unique de retrait où les clients peuvent venir chercher leurs achats.

Cette initiative va permettre aux commerces non essentiels et fermés de continuer à vendre et donc de poursuivre leur activité. C'est à l'occasion d'une réunion entre commerçants du centre de Vannes qu'est née cette idée de point de retrait commun. Pascal Vandewalle, le président de l'association Coeur de Vannes qui regroupe 200 commerçants avait un peu vécu cette expérience avec le premier confinement. Il avait accueilli dans sa boutique des produits proposés par d'autres commerçants, comme du chocolat ou des vêtements.

Pascal Vandewalle le président de l'association Coeur de Vannes © Radio France - François Rivaud

Cette fois on passe à l'échelon supérieur : déjà une cinquantaine de commerçants sont intéressés par le projet. Le lieu choisi est une boutique aujourd'hui vide, située à l'angle de la rue de la Monnaie et de la place Lucien Laroche dans le centre de Vannes. Le point de retrait est ouvert de 12 heures à 18 heures du lundi au samedi.

Le point de retrait est ouvert du lundi au samedi de 12 h à 18 h © Radio France - François Rivaud

Les commerçants vannetais ont d'autres projets : ils travaillent sur la création d'un site internet commun. Vannes possède un peu moins de 600 commerces de détail. Pascal Vandewalle souhaiterait que le plus grand nombre se mobilise. "C'est une question de survie pour beaucoup", ajoute t-il.