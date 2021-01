La Nouvelle Eco : à Vannes, les fontaines à eau "ioz" donnent un coup de jeune à l'eau du robinet

"ioz" a été créée en juillet 2019 par un couple de vannetais, Albane et Pascal Reig. L'entreprise propose des fontaines à eau micro filtrée aux restaurants, cafés ou crêperies. "ioz" poursuit un double objectif : assurer une qualité maximum de l'eau et préserver l'environnement.

Il existe plusieurs modèles de fontaines à eau : celles destinées à la restauration peuvent filtrer plusieurs dizaines de litres d'eau. Il existe aussi un modèle plus adapté à la consommation familiale. C'est de l'eau du robinet "un des produits les plus contrôlés en France", précise Pascal Reig. Les fontaines sont simplement branchées sur le réseau. Mais l'eau passe à travers des filtres qui éliminent définitivement les bactéries, les microparticules de plastique et enlève ce goût chloré, parfois désagréable. "C'est le premier avantage", explique Pascal Reig.

Les fontaines à eau sont principalement installées en Bretagne. La proximité avec la clientèle est essentielle, pour Pascal Reig © Radio France - François Rivaud

"Le second avantage, c'est que l'eau issue de nos fontaines, n'est bien sûr pas transportée par camion, qu'il n y a pas de bouteilles en plastique et donc c'est toujours bon pour l'environnement".

Albane et Pascal Reig ont créé "ioz" en juillet 2019 © Radio France - François Rivaud

Un service d'entretien et de contrôle est proposé aux clients. Il peut y avoir 2 visites par an. "Nous voulons garder cette proximité, c'est pour ça que nous installons nos fontaines principalement en Bretagne. La clé, c'est le service et intervenir le plus vite possible", ajoute Pascal Reig. Alors c'est vrai qu'avec ces fontaines "design", la bonne vieille carafe que l'on pose sur la table prend un coup de vieux. Après les restaurants, fermés en ce moment pour cause de crise sanitaire, Albane et Pascal Reig comptent séduire les particuliers. Ils ont déjà eu des contacts avec des clients de la restauration qui ont découvert le matériel et goûté l'eau, plate, gazéifiée, fraîche ou à température ambiante produite par les fontaines "ioz".