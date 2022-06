La Nouvelle éco : à Vatan, Gaëlle Leconte apporte ses services aux propriétaires de résidences secondaires

Son projet est né pendant la crise sanitaire : “Cette période a constitué un temps qui m’a permis de me remettre en question, confie Gaëlle Leconte. Je travaillais depuis cinq ans en tant que commerciale dans le secteur de la restauration. Les deux dernières années, je me suis retrouvée au chômage partiel. Je n’avais plus très envie de faire ce métier. Je voulais me rendre utile, avoir un métier multi-tâches et qui me permette de bouger, mais sans idée précise.”

C’est lors d’un repas en début d’année avec des amis parisiens qui ont une résidence secondaire à Vatan que l’idée lui est venue. Ses amis regrettaient, quand ils venaient le week-end, d’avoir une partie de leur temps accaparé par le ménage et l’entretien du jardin. Ils regrettaient également de ne pouvoir mettre leur maison en location de courte durée étant trop loin pour s’en occuper.

Un nouveau service dans le département

“La conciergerie c’est quelque chose qui est développé sur les littoraux avec les locations saisonnières mais qui n’existait pas ici alors qu’il y a beaucoup de résidences secondaires”, souligne Gaëlle Leconte qui se définit comme “la gardienne des clés”. Ses devis personnalisés sont faits en fonction des attentes de propriétaires : entretien de la maison et du jardin, visites pour repérer d’éventuelles anomalies (des dégâts suite à un orage par exemple) avec recherche de solutions auprès d’artisans locaux pour y remédier, et gestion de A à Z en cas de location.

À 30 km à la ronde autour de Vatan

Gaëlle Leconte a débuté l’activité de son entreprise, Galile conciergerie, le 26 avril au sein de la couveuse du PLES (Pôle local d’économie solidaire) de Châteauroux, ce qui lui permet de tester sans risques son activité et de développer son portefeuille clients. Elle a déjà cinq maisons en assistance de gestion locative. Par la suite, elle souhaite travailler avec des auto-entrepreneurs qui prendraient en charge la partie entretien. Elle propose ses services dans un périmètre d’une trentaine de kilomètres autour de Vatan.

“Je suis ravie d’avoir pris cette décision, dit-elle. Je n’ai jamais été aussi épanouie de toute ma vie professionnelle.”