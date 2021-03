La Nouvelle Éco : à Vatan, les confinements et le télétravail profitent à La Pantoufle du Berry

Avec la crise sanitaire, on passe plus de temps à la maison et donc plus de temps en chaussons. Cette situation profite à La Pantoufle du Berry qui a doublé son chiffre d’affaires en 2020 en grande partie grâce à son site internet.

Des pantoufles made in Berry de plus en plus appréciées.

Avec les périodes de confinement successives, les couvre-feux et le télétravail qui reste fort dans de nombreuses entreprises et administrations, les Français passent plus de temps chez eux et usent davantage leurs chaussons qu’il faut donc renouveler plus souvent. Cette situation a bénéficié à une petite entreprise de Vatan, La Pantoufle du Berry, qui a doublé son chiffre d’affaires et procédé à deux recrutements en 2020. “On a également profité de la tendance des consommateurs à privilégier les produits locaux”, note Michel Salmon, gérant de cette SCOP (société coopérative et participative) créée en 2011.

Le succès de la Berryzienne

La Pantoufle du Berry perpétue un savoir-faire présent à Vatan depuis les années 1950 avec la maison Mercier qui était spécialisée dans le chausson. Avec l’aide de jeunes designers, elle s’attache à remettre à la mode la charentaise, renommée Berryzienne puisque fabriquée dans le Berry, en misant sur des couleurs vives et joyeuses. Ses différents modèles sont conçus et fabriqués dans son atelier à partir de matières de belle qualité comme la laine ou le cuir d’agneau trouvées chez des fournisseurs en France, Espagne et Italie.

En vente à New-York

La SCOP réalise 60 % de son CA sur son site de vente. Des retours sont faits en cas d’erreur de pointures. Au plus fort cet hiver, 400 colis ont été envoyés sur une journée. Mais La Pantoufle du Berry est également présente dans une dizaine de points de vente localement, une présence que Michel Salmon souhaite renforcer. On la trouve également en Bretagne et – plus surprenant - dans une boutique à New-York.

Une fabrication artisanale et un savoir-faire qui se perpétue. - La Pantoufle du Berry

Avec l’hiver qui se termine, les commandes de chaussons chauds ralentissent mais l’entreprise développe depuis plusieurs années une collection été (espadrilles, tongs...) pour prendre le relais. Elle représente aujourd’hui 30 % des ventes. Et la petite équipe planche déjà sur sa collection hiver 2021-2022.