La Nouvelle éco : à Vatan, les tongs made in Berry stars de l’été

Tongs, mules et espadrilles : La Pantoufle du Berry se met à l’heure d’été. Dans le même temps, elle renforce son réseau de points de vente dans l’Indre et dans le Cher mais aussi dans l’est de la France.

Depuis sa création en 2011, La Pantoufle du Berry a développé à côté de sa collection hiver une collection été. L’idée était d’assurer une continuité de l’activité tout au long de l’année, la vente de pantoufles étant saisonnière avec un pic de septembre à janvier. Cette collection été représente 30 % des ventes.

La petite entreprise de Vatan, qui emploie sept salariés, fabrique mules, espadrilles et tongs aux motifs et coloris fantaisie avec des semelles en liège et caoutchouc naturel pour hommes et femmes. “Le process est un peu différent : il y a plus de couture”, souligne Michel Salmon, le gérant de la SCOP (Société coopérative et participative).

Le contre-coup du conflit en Ukraine

Ces derniers mois, La Pantoufle du Berry connaît un recul de ses ventes de l’ordre de 20 à 30 %. “Nous subissons le contre-coup du conflit en Ukraine. Les gens sont plus regardants à la dépense”, poursuit Michel Salmon. Dans ce contexte, l’entreprise a décidé de renforcer son réseau de points de vente dans des commerces de proximité de l’Indre et du Cher afin d'être plus visible.

Elle est aussi présente tous les week-ends durant la période estivale sur des marchés du Berry. Enfin, depuis peu, suite à un partenariat avec Labonel, fabricant français de chaussettes, on trouve ses produits dans une boutique à Paris et dans cinq autres de l’est de la France.

Une nouvelle presse à découpe

La Pantoufle du Berry a investi en fin d’année dernière dans une nouvelle presse à découpe pour un montant de 25 000 euros soutenu à hauteur de 10 000 euros par la Région. Plus précise et plus performante, cette machine permet, si besoin, des pointes à 250 paires/jour.

L’été est arrivé. Il est possible de venir choisir au magasin de l'entreprise située sur la zone artisanale des Noyers ses tongs, mules ou espadrilles, de les commander en ligne ou de participer à une visite organisée dans le cadre de l’opération Secrets de fabrique, la prochaine aura lieu le 7 juillet.