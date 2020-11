La nouvelle éco : à Veauche, bons cadeaux et cagnotte en ligne pour soutenir les commerçants

L'Union des commerçants et artisans de Veauche lance un système de bons cadeaux avec une cagnotte en ligne pour maintenir de l'activité, et surtout du lien, entre les commerces fermés pendant le nouveau confinement et leur clientèle.

Les commerçants veauchois veulent maintenir le lien avec leur clientèle pendant le nouveau confinement, alors ils multiplient les initiatives : commande sur internet, permanences pour retirer les produits, consultations en visioconférence etc. Et en plus des moyens trouvés par chacun, l'Union des commerçants et artisans de Veauche (UCAV) lance un système de bons cadeaux et une cagnotte en ligne.

Pour chaque don, un bon cadeau est offert, à dépenser dans la quarantaine de commerces adhérents.

"On veut montrer qu'on se mobilise, qu'on a envie de recevoir des clients", commente Virginie Velien, esthéticienne à Veauche et membre de l'UCAV. "Il faut que les gens pensent à nous dans leurs divers achats, courants de tous les jours ou de Noël, on a tous des solutions", poursuit Virginie Velien. Certains commerçants proposent du click and collect, certains ont une boutique en ligne, d'autres communiquent sur leurs produits par Facebook etc.