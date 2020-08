La nouvelle éco : à Veauche, les Papeteries Pichon cartonnent toujours avant la rentrée

De juin à septembre, les Papeteries Pichon préparent et livrent 65 000 commandes, soit 450 000 colis dans les établissements scolaires de toute la France. La rentrée scolaire "représente 59% du chiffre d'affaires" de l'entreprise, explique Thierry Cappé, le directeur général.

Thierry Cappé, directeur général des Papeteries Pichon. Copier

Avec la fermeture des écoles pendant le confinement, l'organisation du travail a été bousculée cette année pour l'entreprise dont le siège social se trouve depuis le début de l'année à Veauche, même si une partie des activités se poursuit sur l'ancien site, à La Talaudière. "95% de nos clients ont fermé et je dirais que sur la deuxième partie de la saison, à partir du mois de juin, on a noté un retard des commandes d'environ trois semaines", commente Thierry Cappé. "On a travaillé jour et nuit, en 24h/24 pour rattraper", ajoute-t-il.

Préparer et livrer plus vite tout en réduisant l'emballage

Les nouveaux locaux de l'entreprise, plus grands, plus modernes, vont avoir un rôle important dans les mois à venir. "Ils vont nous permettre de préparer plus vite et avec une meilleure qualité, parce que même si nous ne sommes pas dans la vente aux consommateurs directement, le marché est quand-même tiré par les standards comme Cdiscount et Amazon qui imposent des délais de livraison exceptionnels", explique le directeur général des Papeteries Pichon.

L'enjeu du déménagement à Veauche est aussi environnemental, avec des machines qui vont permettre de réduire la taille des colis et de les ajuster au cas par cas à son contenu.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?