La Nouvelle éco : à Velles, le Camping Les Grands Pins rouvre après deux ans d’arrêt

À la tête d’une entreprise de travaux publics spécialisée dans l’assainissement dans le Var et arrivé il y a un an dans l’Indre, Jacques Pouillot n’avait pas pour projet de reprendre un camping. C'est en allant visiter le Camping Les Grands Pins à Velles pour un ami en vue d’une reprise que l’idée lui est venue, l’ami en question n’étant finalement pas intéressé.

Ce camping privé trois étoiles de 10 hectares qui compte cinquante emplacements et une pisicine a derrière lui une longue histoire. Il fut aménagé du temps des Américains pour en faire une base de loisirs. Le Covid a entraîné sa fermeture en 2020. Depuis il était resté à l’abandon.

“Après deux ans sans entretien, il y avait fort à faire”, reconnaît Jacques Pouillot qui a retroussé ses manches avec quelques amis pour tout remettre en état en l’espace de quelques semaines afin de pouvoir rouvrir au 1er juin. Le Camping des Grands pins accueille les campeurs et les propriétaires de caravanes et de camping-cars. Il dispose de deux bungalows, d’un gîte de trois chambres et d’un restaurant.

Le camping s'étend sur dix hectares dont trois de forêt. - Camping Les Grands Pins

Trente-cinq chalets l'an prochain

Le projet de Jacques Pouillot est de transformer une grande partie du site en un parc locatif. Une première tranche de 35 chalets pourrait démarrer d’ici la fin de l’année. Il a déjà des investisseurs qui sont intéressés. À terme, le camping pourrait compter entre 80 et 100 chalets en ne conservant qu’une petite partie pour le camping traditionnel.

“Les personnes qui s’arrêtent restent pour une nuit. Avec un hébergement plus confortable, on peut imaginer des séjours plus longs avec à la clé des retombées économiques pour le territoire”, souligne Jacques Pouillot.

Pour l’heure, quatre saisonniers ont été recrutés.