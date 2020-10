La Nouvelle Eco : à Venarey-les-Laumes, la société Neotiss SAS veut se diversifier

Néotiss, implantée depuis 44 ans à Venarey-Lès-Laumes est l'un des acteurs clés de la filière nucléaire française. Elle fabrique des tubes en acier. Elle fait partie des 30 entreprises régionales lauréates du dispositif "Territoires d'industrie". Ces entreprises doivent bénéficier d'un fond de soutien destiné à accélérer leurs projets.

Quels sont les projets de Néotiss ?

Neotiss souhaite investir plus de 600 000 euros dans les énergies renouvelables, notamment le solaire pour moins dépendre de la conjoncture. Albert Bruneau, le président de Néotiss SAS explique que "le solaire, c'est très vaste. Il y a différentes technologies pour produire de l'électricité à partir du solaire, dont une qui s'appelle "le solaire à concentration" et qui a besoin de tubes, et ça c'est notre spécialité avec des alliages très sophistiqués. "

Utiliser son savoir faire pour se diversifier

Pour Néotiss, l'idée c'est de mettre le savoir faire qu'a développé l'entreprise avec le nucléaire, au service d'autres marchés. Cette diversification permettrait à la société de Venarey-les-Laumes d'envisager l'avenir avec plus de sérénité.

Néotiss SAS fait travailler une centaine de salariés. Son chiffre d'affaires annuel est habituellement compris entre 25 et 30 millions d'euros mais il accuse cette année une sérieuse baisse : moins 15% à cause de la crise sanitaire.

Albert Bruneau, le président de Néotiss SAS, invité de la Nouvelle Eco Copier

Retrouvez Albert Bruneau, le président de Néotiss SAS dans "La Nouvelle Eco" à 7h15 sur France bleu Bourgogne ce jeudi 15 octobre à 7h15