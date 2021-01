"La Nouvelle éco" : à Vern-sur-Seiche, Algo Paint a conçu une peinture à base de coquilles Saint-Jacques

A Vern sur Seiche, près de Rennes (Ille-et-Vilaine), la start-up Algo Paint, créée en 2015, recycle les coquilles Saint-Jacques pour fabriquer sa peinture. Elle proposait déjà une peinture d'intérieur bio-sourcée en vente dans les magasins de bricolage et réalisée à partir des algues du littoral Breton. En décembre 2014, son PDG Lionel Bouillon recevait des mains de la ministre de l'écologie le Grand Prix Entreprises et Environnement 2014, catégorie « Ecoproduit pour le développement durable ». Après deux ans de recherche et un nouveau dépôt de brevet, l'entreprise a mis au point une peinture pour façade extérieure mise en vente courant 2021.

Circuit court et local

"Concept unique et innovant, notre peinture ALGO® contribue clairement à la qualité de l'air des logements" assure Lionel Bouilllon. Elle valorise la chimie du végétal au détriment de substances d'origine pétrolière. "Son empreinte carbone est réduite et nous privilégions une filière courte d'approvisionnement à travers la valorisation d'un co-produit non valorisé par la filière cosmétique". Le conditionnement et la préparation des commandes sont gérés par un ESAT, un établissement qui emploie des personnes en situation de handicap, situé à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine).

Les peintures classiques de façade sont composées principalement de carbonate de calcium. On s'est rendu compte que le carbonate de calcium, on le trouve dans les produits coquilliers issus de la mer - Lionel Bouillon

L'un des produits d'Algo Paint à Vern-sur-Seiche - DR

