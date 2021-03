La nouvelle éco : à Veurey-Voroise, Enea Sens développe des produits de cosmétique locaux

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui, gros plan sur Enea Sens. Cette toute petite structure, créée il y a un an, conçoit des huiles de massage, tisanes, baumes à base de produits issus des déchets de l'exploitation forestière en Isère.

Enea Sens a été lancée il y a un an, le 17 mars 2020, au pire moment, puisque le pays venait d'être confiné. Un an plus tard, la marque de cosmétiques et autres produits "bien-être" poursuit son développement et cherche à recruter un commercial. Son fondateur Nicolas Blaser était l'invité de "La nouvelle éco" de France Bleu Isère, ce lundi à 7h15.

Quand on parle de ressources naturelles locales, qu’est-ce que ça veut dire ?

Alors en fait l'idée a germé il y a plus de deux ans dans nos têtes. Nous utilisons des déchets de l’exploitation forestière issue de nos massifs autour de Grenoble : le Vercors, la Chartreuse et le massif de Belledonne. On récupère les branches de conifères et les aiguilles aussi pour les broyer, et les distiller afin d'obtenir des huiles essentielles, des hydrolats, des infusions et des produits cosmétiques.

Vous êtes venu en studio avec trois produits, vous pouvez nous les présenter ?

Alors j’ai pris une huile essentielle d’épicéa qui sert à calmer toutes les problématiques liées aux infections respiratoires, une infusion enrichie en huile essentielle "détox et minceur" pour le printemps. Et puis un baume de soins qui est sur une base d'huile de millepertuis pour traiter les problématiques après-soleil et après piqûre d’insectes.

exemple de la gamme cosmétique d'Enea Sens - Enea Sens / Nicolas Blaser (DR)

Est-ce-que toute la fabrication est locale ?

Alors c’est très local, puisque toutes les matières premières sont de nos massifs. Ensuite, toutes les matières premières sont distillées sous le col du Rousset, au pied du massif du Vercors, dans la Drôme. Les produits de cosmétiques sont fabriqués à Rumilly, à côté d’Annecy, et les infusions du côté de Roanne.

C’est-à-dire que vous sous-traitez la fabrication à des entreprises ?

Oui, car nous sommes une toute petite structure. Je suis associé à un ami qui est pharmacien, et pour des questions de charges, on a fait le choix d’aller chercher des entreprises qui ont la compétence, la connaissance pour façonner nos produits. Nous, on les conçoit, et ensuite ces entreprises les produisent en respectant notre cahier des charges.

exemple de la gamme "Nutrition" d'Enea Sens - Enea Sens / Nicolas Blaser (DR)

Votre entreprise a été lancée le 17 mars 2020 soit 3 jours après le début du confinement, Quel bilan tirez-vous un an plus tard ?

Évidemment, on n'a pas choisi ce moment-là. Mais par contre, le fait de travailler des matières naturelles nobles, avec déjà une expérience de notre côté, on en tire un bilan plutôt intéressant. Pour l’instant, je suis tout seul à travailler au quotidien dans l’entreprise. Mais je recrute un commercial pour mieux faire connaître nos produits. Pour l'instant, nos produits sont distribués dans les enseignes de magasins bio, les pharmacies, parapharmacies, les magasins de produits régionaux et sur notre site Enea.fr.

________________________________________________

