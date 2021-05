La nouvelle éco : à Vézelay, le musée d'art moderne Zervos rouvre ses portes au public lundi 24 mai

Tout au long de la semaine nous faisons le tour des sites touristiques de l'Yonne à l'occasion de la deuxième phase du déconfinement. Nous nous arrêtons à Vezelay ce vendredi matin, où la basilique est restée ouverte pendant le confinement, mais deux musées rouvrent dans les jours qui viennent. La maison Jules Roy rouvre mercredi prochain, le 26 mai. Dès ce lundi de la pentecôte, le 24 mai, vous pourrez profiter du musée d'art moderne "Zervos". Sa directrice , Caroline Fournillon était notre invitée ce matin dans la nouvelle éco sur France Bleu Auxerre.

Le musée rouvre ce lundi avec l'exposition permanente. Vous préparez aussi une expo sur Picasso. Ce sera à partir du 3 juillet prochain. Comment ça se prépare?

Tout cela est plutôt bien, ça se prépare en amont, très bien longtemps avant. L'accrochage permanent prend forme. Et puis l'exposition Picasso, se travaille encore un petit peu, nous avons encore un mois devant nous pour recevoir les œuvres qui nous sont prêtées, pour pouvoir les présenter et pour pouvoir les donner à voir à notre public à partir du 3 juillet prochain.

Le musée est un établissement public qui ne dépend pas totalement de la billetterie. En moyenne, vous accueillent 8 à 12.000 visiteurs par an. Quel est le bilan pour 2020 ? Que les confinement ont eu une incidence sur l'établissement ?

Alors oui, il y a une incidence, effectivement, nous avons eu beaucoup moins de visiteurs, car le musée n'a pas été ouvert de façon normale. Il a ouvert l'année dernière début juillet, et puis il a été contraint, comme tout autre site, à fermer à la fin du mois d'octobre. Or, habituellement notre musée ferme au 15 novembre, donc il est évident que cela a impacté notre billetterie. Néanmoins nous savons que l'été dernier, nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de visiteurs, le tout dans un respect des gestes barrières, bien entendu. Mais la saison estivale 20120 avait été tout à fait satisfaisante et nous espérons en avoir autant pour 2021.

Peut être même plus ? On parle d'adaptation, que ce soit pour les entreprises, pour les musées aussi. Vous avez 8 à 12.000 personnes qui viennent chaque année, contre plus d'un million à la basilique de Vézelay. C'est quelques mètres au dessus. Est ce qu'on peut dire que c'est un musée qui est encore un peu confidentiel ? Est ce que vous avez prévu de mieux vous faire connaître ? Peut être même de mieux faire connaître vos collections auprès des Icaunais, par exemple ?

Alors c'est un objectif, oui, effectivement. Maintenant, il faut bien prendre en compte que les visiteurs qui viennent à la Basilique de Vézelay ne sont pas spécialement les visiteurs qui s'intéresseront à de l'art moderne. Ce sont deux mondes différents, mais néanmoins vous avez tout à fait raison. C'est un musée qui reste encore confidentiel. Nous y travaillons par de la communication, notamment à l'échelle départementale, et je vous remercie d'ailleurs de nous accorder ce temps de parole aujourd'hui, c'est aussi un moyen pour nous de se faire connaître. Et puis, nous nous efforçons aussi de proposer des expositions qui peuvent toucher un public peut être un petit peu plus large. Nous avons la chance d'avoir des œuvres extraordinaires de Picasso, Léger, Kandinsky, ce sont des artistes, des grands noms qui attirent et qui plaisent au public. A nous de pouvoir valoriser au mieux cette collection pour un public plus large.

INFORMATIONS : 5 euros plein tarif, 3 euros tarif réduit .