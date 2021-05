"La nouvelle éco : à Vienne-Condrieu, on recrute déjà pour les vendanges

Alina Ongarello, responsable du service emploi et insertion à Vienne Condrieu Agglomération était l'invitée de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce lundi à 7h15.

Est-ce que c’est le rôle d’une communauté d’agglomération de jouer les entremetteurs ?

Alors l’agglomération a comme mission d’être au plus près des habitants et donc de ses viticulteurs. Nous avons sur le territoire, d’un côté des viticulteurs qui cherchent de la main-d’œuvre, et de l'autre, des personnes qui sont en recherche d’emplois. Donc notre mission c’est de pouvoir effectivement apporter d’un côté des emplois, et de l’autre des solutions de recrutement pour les viticulteurs.

C’est essentiellement pour les vendanges ?

Oui. Cette année nous sommes essentiellement concentrés sur les vendanges, puisque nous n’avons pas pu développer de temps spécifique en direction des arboriculteurs, le gel ayant détruit quasiment toute la récolte de cette année. Par contre, l’action des vendanges fait partie réellement d’un processus un peu plus long, puisque dans le cadre de la stratégie agricole, nous avons comme objectif de promouvoir les métiers de l’agriculture comme des métiers qui sont pourvoyeurs d’emplois sur notre territoire.

Les mois de mai-juin, n’est-ce pas trop tôt pour évoquer les vendanges qui commencent fin août ?

Ça peut paraître un peu tôt mais il faut savoir que sur notre territoire c’est plus de 300 emplois qui sont pourvus pendant les vendanges, sur une période très courte de 15 jours. Donc 300 emplois c’est beaucoup. Il faut donc préparer à l’avance, il faut susciter des vocations c’est que certains puissent se dire "tiens, les vendanges pendant 15 jours pourquoi pas pour moi ?". et cette réflexion, ça peut être un processus qui prend du temps. Nous avons des actions bien spécifiques. Par exemple? nous emmenons les candidats visiter une exploitation pour bien se rendre compte des emplois et des métiers qui existent dans la vendange. On est sur une pénibilité et une durée qu’il faut prendre en compte.

Comment font les personnes qui seraient intéressées ?

Alors il faut aller sur le site Internet de Vienne Condrieu agglomération et vous trouverez un formulaire d’inscription en ligne. Nous travaillons ensuite avec un groupement d’employeurs qui fera le lien entre les personnes qui ont candidaté et les viticulteurs qui seront en recherche de main-d’œuvre.

Est-il plus difficile de trouver les saisonniers avec la crise du Covid ?

Pour l’instant, la saison n’est pas encore commencée, c’est difficile de vous répondre. Ça dépend aussi de l’ouverture des frontières, puisque sur ce type d’emplois, il y a habituellement la main-d’œuvre étrangère qui arrive ces dernières années,. Cest vrai que c’était difficile car les vendanges étaient souvent le fait d’étudiants, or les universités ont avancé la reprise des cours et les inscriptions, et on a moins cette main-d’œuvre étudiante.

