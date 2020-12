La nouvelle éco : à Vienne deux concerts sont déjà reprogrammés, Jazz à Vienne "veut y croire" !

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui on prend des nouvelles du monde des festivals et notamment de "Jazz à Vienne" qui annonce dès à présent deux concerts l'été prochain.

"Deux nouveaux concerts sont annoncés dans le cadre des soirées d'été au Théâtre Antique de Vienne en 2021 !" c'est par ces mots que l'équipe de "Jazz à Vienne" qui s'occupe aussi de la programmation du théâtre hors festival, a communiqué ce mardi sur l'avenir, après avoir du annuler l'ensemble des concerts prévus l'été dernier. Benjamin Tanguy, le programmateur de "Jazz à Vienne" était l'invité ce mercredi de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère à 7h15.

Reprenez-vous espoir ?

Oui et heureusement ! On a participé à une tribune qui s’appelle "Festivals on y croit" aux côtés de dix-neuf autres grands festivals en France. Le texte est sorti la semaine dernière. On est "proactif" dans cette volonté de se projeter sur l’été prochain. On a vécu une période très difficile et on n'imagine pas revivre le même été en 2021 que celui qu'on a vécu cette année donc on est évidemment prêt. En tout cas on sera prêt l’été prochain pour accueillir notamment Massive Attack le 10 juin et Michel Kiwanuka et Black Pumas le 19 juillet.

Dans quelle configuration envisagez-vous les concerts de l'été prochain ?

En fait, quand on a vécu cette période si difficile d’une annulation de festival, après avoir eu une réflexion sur septs scénarios différents possibles pour finalement tout annuler, et bien, on se prépare évidemment pour l’année prochaine en étant très prudent, très influencé par les informations, par les restrictions qui pourraient être encore en place.

On n'est pas dans une démarche utopiste

On est très réalistes, on n'est pas dans une démarche utopiste. Par contre on a envie d’y croire. On réfléchit à différents scénarios, peut-être à adapter la jauge, peut-être à réduire le nombre de spectateurs dans le théâtre, à réorganiser aussi l’accueil du public dans les différents sites du festival, mais notre démarche c’est de essayer de retrouver en 2021 les artistes qu’on avait imaginé sur l’édition 2020. Bien évidemment que pour certains ce sera plus compliqué à mettre en place, mais on a bon espoir d’avoir un joli programme l’été prochain pour le 40e anniversaire du festival que nous avions du reporter en juin dernier.

Emmanuel Macron parle d’une campagne de vaccination au printemps, ça tomberait "pile poil" pour Jazz à Vienne en juin ?

Si ça pouvait être aussi magique que ça... (sourire) Mais c’est vrai que nous avons réfléchi très longuement de savoir quand c’était le bon moment pour communiquer sur les premières dates de l'été prochain. Je vous avoue que quand il y a eu ces nouvelles-là, ces signes positifs de l'arrivée prochaine d'un vaccin, d’un espoir de retour à une vie peut-être normale, ça nous a décidé.

Une reprise des concerts est envisagée en France à partir de la mi-janvier, ce qui est une bonne nouvelle pour nos collègues qui sont aussi empêchés d’organiser des concerts. Du coup, on s’est dit que c’était le bon moment d’envoyer un signe positif au public et aux artistes pour l’été prochain, pour leur dire qu’on n’y croit. Et en effet c’est vrai que le vaccin peut nous offrir de belles perspectives si les informations qu’on a aujourd’hui se confirment dans les prochains mois.

________________________________________________

