La nouvelle éco : à Vienne, les chefs restaurateurs se mobilisent au profit d'associations carritatives

Le pavillon des chefs solidaires est installé à Vienne, au pavillon du tourisme jusqu’au 17 avril. Chaque jour, un chef propose un menu à 20 €. On passe commande, on retire la commande sur place, ça fait travailler les restaurateurs et une partie du prix est reversé aux associations caritatives. Olivier Sanejouand, directeur de l'office de tourisme de Vienne-Condrieu était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi à 7h15.

Qui sont les chefs qui participent à cette opération ?

Ils sont nombreux, il y en a dix-huit en tout. Cette idée est partie très rapidement. Une opération qu’on a monté ici, à l’office du tourisme, en chef d’orchestre, avec les associations de restaurateurs, de cafetiers, en moins de trois semaines. L’idée est toute simple : on en a marre, il faut qu’on travaille ensemble et ensuite, effectivement, il y a aussi une grosse opération de solidarité, au profit de quatre associations, qui ont, elles, pour mission de nourrir ceux qui ne le peuvent pas.

Donc il y a dix-huit restaurateurs, dont des étoilés, qui participent. Chaque jour un chef concocte un menu, l’objectif c’est de faire entre 100 et 130 repas par jour, en clic and collect. Chaque chef a une enveloppe car on a tout un tas de partenaires, pour pouvoir confectionner ce repas. Sur chaque repas vendu vingt euros, huit euros sont donc reversés aux associations caritatives. C’est la même chose pour le vin qui est accompagne le repas. Nous avons associer un domaine viticole à chaque repas Condrieu, Cotes rôties, Saint-Joseph. Sur chaque bouteille vendue, cinq euros sont reversés aux associations.

Est-ce que les viennois sont au rendez-vous ?

Oui des viennois bien sûr, en dehors de la ville aussi d’ailleurs. Il y a des entreprises qui sont mobilisées. On a des livraisons qui sont prévues, à partir du moment où les gens réservent plus de cinq repas. Plusieurs dates sont déjà complètes. Donc ça fait 1800 repas pour l’opération. Certains jours sont complets mais d’autres sont encore ouverts à la réservation.

Et comment fait-on alors pour réserver ?

Alors c’est très simple on va sur le site internet lepavillondeschefssolidaire.fr. Vous y trouverez tous les menus. Quand c’est libre, c’est marqué "réserver" et quand c’est complet c’est marqué "complet". Ce qui est intéressant c’est qu’on aurait pu continuer plus longtemps, on aurait pu aller au-delà de trois semaines, parce qu’on avait de la demande.

Ce qui est bien aussi, c’est qu’il y a tout type de restauration. Tout le monde joue le jeu, jusqu’à s'entraider parce que tous n’ont pas forcément la capacité à sortir cents menus en "clic and collect" dans la seule journée. Donc il y a de la complicité qui s’établit entre les uns et les autres, de la solidarité et une grosse envie de travailler ensemble.

