La Nouvelle éco : à Vierzon, Calibracier a bien rebondi après le Covid

Président de TEM Industrie, une PME spécialisée dans la tôlerie et l'usinage de précision à Moreuil (Somme), Isaac Woerlen a repris en 2018 Calibracier, une entreprise située dans la zone des Forges à Vierzon. Créée en 1928, cette entreprise est spécialisée dans la rectification sans centre de barres en métal de grandes longueurs. Ses clients sont des industriels dans des secteurs tels que l’aéronautique (notamment Safran), le ferroviaire, le nucléaire et le médical. Elle emploie 39 salariés et transforme plus de 5000 kilomètres de barres métalliques par an.

Une entreprise à l'heure du numérique

Isaac Woerlen a fait le pari de l’excellence. Depuis son arrivée, il a mis en place des outils de management et de gestion des ressources humaines et étudier le fonctionnement de l’entreprise dans le moindre détail afin d’améliorer la productivité. L’objectif est la création d’outils numériques qui vont aider les opérateurs, dont les débutants, dans leur quotidien.

Les répercussions de la crise du Covid avaient conduit l’entreprise à être placée en redressement judiciaire, “afin de la préserver”, précise Isaac Woerlen. Elle en est sortie en juillet. Calibracier se tourne de plus en plus vers l’export : de 38 % en 2018 à 70 % aujourd’hui d'un chiffre d’affaires qui s’élève à 8 millions d’euros. Ses projets sont de se développer dans le secteur du médical et dans les industries hig-tech.