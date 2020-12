La Nouvelle Éco : à Vierzon, deux jeunes passionnées se lancent dans les cosmétiques naturels

Chloé Hilgros et Anouck Parapel, respectivement 25 et 23 ans ont créé en juin la société Cose Skincare. Les deux associées se sont connues via internet. Leurs compétences sont complémentaires : Chloé Hilgros s’occupe de la partie communication et Anouck Parapel de la formulation cosmétique. Durant un an et demi, elles ont travaillé sur leur projet au Welab Cosmetic, un laboratoire en libre accès pour les créateurs en cosmétique à Orléans, avant de s’installer au centre d’innovation et de développement du parc technologique de Sologne à Vierzon où vit Anouck Parapel, qui est originaire de Vatan. Elles y disposent d’un laboratoire pour fabriquer en petites séries.

Un côté ludique

Leur projet surfe sur la mode du “do it yourself” qui consiste à faire soi-même ses produits d’hygiène. Cose Skicare propose une solution plus facile et plus rapide et sans risques de dosages. “On veut garder le côté ludique du do it yourself, explique Chloé Hilgros. On ne proposera pas de cosmétiques tout prêts, on veut que le consommateur soit acteur de la préparation. Pour nos nettoyants, il s’agit simplement d’ajouter de l’eau et de la mélanger à notre poudre. Pour de futurs cosmétiques, il pourra y avoir d’autres manipulations comme chauffer un produit de ou le broyer.”

Les cosmétiques de Cose Skincare se veulent également porteurs de valeurs : ils sont vegans et à base de matières premières d’origine naturelle. Ils sont vendus dans des contenants en verre réutilisables avec des recharges pour éliminer le plastique. Leurs premières créations sont deux nettoyants visage, l’un pour peaux grasses et mixtes, l’autre pour peau sèche.

Un peu de retard en raison de la crise sanitaire

Le confinement a retardé le lancement de leur campagne de financement participatif sur Ulule initialement prévue en mars et reporté en mai. Le succès a cependant été au rendez-vous avec 430 préventes sur un objectif de départ de 200. Le retour à des produits locaux et plus naturels observé pendant le confinement a sans doute joué en leur faveur. L’obtention de l’autorisation de mise sur le marché par un toxicologue a, elle aussi, été plus longue que prévu du fait du retard pris le temps du confinement. Prévues en septembre, les commandes ont finalement été expédiées en novembre.

Un site internet depuis quelques jours

Chloé Hilgros et Anouck Parapel ont lancé mi-novembre leur site internet où l’on peut commander leurs produits pour des cadeaux de Noël par exemple. On peut venir les retirer sur place si on habite à Vierzon ou à proximité. Leurs produits sont également en vente dans deux boutiques à Nantes et à Paris mais pas encore dans le Berry. Elles travaillent en ce moment sur de nouveaux produits qu’elles dévoileront au printemps prochain.