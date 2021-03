La Nouvelle Éco : à Vierzon, deux parcs photovoltaïques viennent d’être mis en service

Le ralentissement de l’économie en 2020 a entraîné une baisse globale de la consommation d’énergie. Les centrales nucléaires ont moins produit d'électricité, ce qui a entraîné mécaniquement une hausse de la part des énergies renouvelables de 4 % par rapport à 2019, soit 27 % de la production totale. C’est dans ce contexte que deux centrales photovoltaïques ont été mises en service le 18 février à Vierzon par la société Sun’R Power, filiale du groupe Sun’R.

Fondé en 2007, ce groupe français qui a son siège à Paris emploie 70 salariés. Il s’est spécialisé dans le solaire et plus particulièrement durant les dix premières années dans l’installation de panneaux sur des hangars agricoles. Avec sa filiale Sun’R Power, il développe depuis quelques années les ombrières et les centrales photovoltaïques au sol sur des zones abandonnées. Le plus grand site se situe sur une ancienne base militaire à Cambrai (Nord).

Deux sites à l’abandon

Les deux centrales vierzonnaises sont les premières installées par ce groupe en Région Centre Val de Loire. Ces deux projets ont été initiés en 2010 et 2011. La centrale du Vieux Domaine a été aménagée sur une friche de 6 ,5 hectares de la ZAC du Vieux Domaine appartenant à la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry et celle des Grandes Jonchères sur un ancien dépôt de boues de station d’épuration de 6,4 hectares, fermé dans les années 2000, appartenant à la commune de Vierzon qui en est également coactionnaire.

Les conditions sanitaires ont retardé le chantier qui aura pris un an au lieu des six mois initialement prévus. Il a également été victime des aléas climatiques : le terrain inondé aux Grandes Jonchères a empêché un temps les engins de circuler. Les 25 000 panneaux solaires d’une durée de vie de trente ans vont produire l’équivalent de la consommation énergétique de 4160 foyers.

Une offre réservée aux entreprises et aux collectivités

La phase de commercialisation débute dans un rayon de 50 km. Elle est portée par Volterres, fournisseur d’électricité renouvelable en circuit court et en temps réel pour les collectivités et les entreprises. Les particuliers n’ont pas la possibilité de souscrire.

“Nous sommes dans un contexte favorable au vu des objectifs fixés par le gouvernement qui sont de multiplier par quatre la puissance des installations solaires d’ici 2030, explique Denis Mitaut, chef de projet développement chez Sun’R Power. Le coût de ces installations a également pas mal diminué mais la difficulté est de trouver des terrains car notre souhait est d’éviter d’être en conflit avec d’autres usages.”

Des études démarrent pour l'installation d’une troisième centrale sur le site du parc technologique de Vierzon.