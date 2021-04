La Nouvelle Éco : à Vierzon, Flavie Savoye doit refermer sa friperie deux semaines après l’ouverture

Arrivée en Berry il y a deux ans, Flavie Savoye a ouvert le 22 mars une friperie à Vierzon. Ne pouvant plus accueillir de clients avec les nouvelles règles de confinement, elle se met au click and collect. Avec le moral malgré tout et beaucoup de volonté et d'enthousiasme.

“Cette décision, je la prends avec le sourire. On n’a pas le choix de toute façon. On se dit qu’on va peut-être finir par s’en sortir un jour.” Deux semaines après avoir ouvert une friperie à Vierzon, Flavie Savoye doit la refermer, son activité ne figurant pas sur la liste des commerces reconnus “essentiels”.

Pas de quoi décourager cette jeune femme énergique de 27 ans qui a quitté avec sa famille la région parisienne il y a deux ans pour un environnement “plus vert”. Ne trouvant pas de travail dans son métier de secrétaire médicale, elle a eu l’idée de cette friperie pendant le premier confinement : “Mon fils avait six mois. Il grandissait très vite et je ne lui trouvais pas d’habits”, se souvient-elle.

Petits prix et écologie

Le projet a véritablement pris forme à l’automne 2020. Elle a préféré le repousser de quelques semaines suite au reconfinement par peur de ne pas trouver de solution de garde pour ses enfants. En janvier, elle a trouvé un local avec un espace de vente de 35 m2 place Edouard-Vaillant à Vierzon où elle vend des vêtements hommes, femmes et enfants à petits prix. Sa friperie se veut aussi une réponse à la surconsommation avec l’idée de donner une seconde vie à des vêtements et ainsi contribuer à limiter l’impact de l’industrie textile sur l’environnement.

Dans les 35 m2 de sa boutique, Flavie Savoye propose un large choix de vêments, chaussures et accessoires. - La Friperie

Le contexte sanitaire ne l’a pas fait reculer

Flavie Savoye a signé le bail en février. “À ce moment-là, on s’attendait déjà à être reconfinés et comme cela n’a pas été le cas, après quelques travaux, j’ai ouvert le 22 mars, précise-t-elle. Le contexte ne m'a pas fait peur, je me suis dit : je me lance et on verra bien. Ma crainte c’était plus de savoir si ce que je proposais allait plaire.” La jeune femme a été vite rassurée sur ce point : “Je commençais déjà à avoir des clients fidèles. Depuis mercredi dernier, je reçois des messages d’encouragement.”

À défaut de pouvoir accueillir le public dans sa boutique, Flavie Savoye va se mettre au click and collect : “Je vais faire des posts tous les jours de mes arrivages sur ma page Facebook et mes clients pourront aussi m’envoyer des messages pour me dire ce qu’ils recherchent et je leur enverrai des photos. Ils n’auront plus qu’à venir chercher leurs achats à la porte. Moi cela me permettra de ne pas rester enfermée et qu’ils ne m’oublient pas”, conclut-elle.