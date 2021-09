La Nouvelle Éco : à Vierzon, la formatrice est devenue confiturière

Arrivée à Vierzon en 2006 suite à une mutation de son mari, Karine Aveline travaillait depuis dix ans comme formatrice à l’Institut de formation par alternance à Bourges. “Je commençais à m’essouffler dans l’enseignement, reconnaît-elle. J’ai fait un bilan de compétences et il en est ressorti une forte envie d’entreprendre.” Elle envisage alors de proposer un service de secrétariat externalisé.

Pour le plaisir, Karine Aveline fait des confitures. “J’en fais depuis toujours, c’est ma grand-mère qui m’a initiée”, confie-t-elle. Elle en donne à ses amies qui s’en régalent. Certaines lui suggèrent de les vendre. “J’ai fait quelques brocantes et mes pots se sont très bien vendus.”

un clin d'œil à Harry Potter

Le projet prend forme durant un an au sein de la couveuse d’entreprises Solen Angels. Le nom de son entreprise, Les Confitures du Terrier, est un clin d’œil à la maison de la famille Wesley dans Harry Potter, série dont elle est une inconditionnelle. L’engouement des consommateurs pendant le confinement pour des produits locaux a été un encouragement supplémentaire.

Karine Aveline vend sa production à des grandes surfaces et épiceries fines du Cher. Elle travaille également avec des propriétaires de chambres d’hôtes, des gérants de camping et des restaurateurs. Elle a à ce jour une trentaine de points de vente. “Je ne prospecte pas faute de temps, ce sont plutôt les professionnels qui me contactent”, dit-elle.

Du plaisir...simplement ! - Confitures du Terrier

Du temps partiel à la démission

Durant un an, elle s’est employée à mener ses deux activités de front conservant son emploi salarié à 60 %, possibilité donnée aux créateurs d’entreprise. Début septembre, elle a décidé de démissionner de son poste pour se consacrer à plein temps à ses confitures. Elle a déjà fabriqué plus de 10 000 pots depuis le début de l’année : “C’est mon record !”

Karine Aveline modifie sa carte en fonction des saisons mêlant recettes classiques et d’autres plus originales. Elle s’approvisionne le plus possible localement en récupérant par exemple des fruits invendus de façon à réduire le gaspillage alimentaire. Elle sera présente avec ses Confitures du Terrier les 5, 6 et 7 novembre au salon de la gastronomie de Bourges.