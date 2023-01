La Nouvelle éco : à Vierzon, le B3 Village by CA devrait ouvrir en juin prochain

Créer à Vierzon un incubateur de start-ups, tel est le projet porté par la communauté de communes Vierzon Sologne Berry, le Crédit agricole et Éric Larchevêque, le co-fondateur de Ledger, entreprise vierzonnaise qui conçoit et gère des portefeuilles de cryptoactifs. Cet incubateur va voir le jour dans les locaux du futur campus numérique en cours de création dans le bâtiment B3 de l’ancienne Société française de Vierzon.

ⓘ Publicité

Sur une superficie de 190 m2, on y trouvera un espace de coworking, six bureaux, une cafeteria et un espace de repos, ces deux derniers seront des espaces qui seront partagés avec les étudiants du campus. Les travaux du B3 Village by CA avancent bien, la livraison est prévue en mai avec objectif d’inaugurer les locaux un an après le lancement du proje t.

Responsable du futur incubateur, Nelly Prigent a été recrutée en début d'année avec pour première mission de lancer dans les prochains jours un appel à candidatures aux start-ups qui souhaitent s’y installer et bénéficier de son offre d’accompagnement. Les premières entreprises – cinq ou six maximum – seront choisies en mars.

"La réussite attire la réussite"

“Je suis assez confiant sur le fait d’attirer à Vierzon des entreprises, estime Éric Larchevêque qui a accepté de mettre sa notoriété et son réseau au service de ce projet. La réussite attire la réussite. Notre objectif est de poursuivre l’impulsion créée par Ledger autour du numérique et de l’innovation.” En 2021, Ledger a fait son entrée dans le club des licornes françaises, ces startups non cotées valorisées à au moins 1 milliard d'euros.