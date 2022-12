La Nouvelle éco : à Vierzon, le cabaret le National Palace fait le plein pour les fêtes

Chorégraphies endiablées, attractions de cirque, humour, grandes illusions, chansons : tel est le cocktail du spectacle Fantaisies qui sera présenté jusqu’en juin 2023 sur la scène du National Palace à Vierzon. Une idée de sortie qui, en cette fin d’année, remporte un vif succès.

Des dates supplémentaires

“C’est une grosse période d’activité pour nous, nous avons été obligés d’ouvrir des mardis et des mercredis car les autres jours étaient complets. Dans le contexte actuel, je crois que les gens ont besoin de se changer les idées”, estime Eddie Ringenbach, directeur de l’établissement mais aussi metteur en scène et jongleur dans le spectacle qui réunit quatorze artistes sur scène.

La salle peut accueillir 250 personnes. - National Palace

Un soulagement après une longue fermeture – un an et demi - imposée par le Covid et une saison 2021-2022 où le public n’est revenu que très progressivement. Le cabaret n’a pas encore retrouvé sa fréquentation d’avant la crise sanitaire où il accueillait en moyenne par an 22 000 convives à ces déjeuners ou dîners-spectacle. Cette année, on sera autour de 19 000.

Comme ailleurs, la flambée du coût de l’énergie et des matières premières se fait sentir. “Nous avons augmenté nos tarifs de 2 euros, ça ne couvre bien sûr pas la hausse de nos frais mais on préfère rogner un peu sur nos marges. C’est aussi une façon de remercier le public qui nous est fidèle", justifie Eddie Ringenbach qui réfléchit déjà au nouveau spectacle qui sera présenté à partir de la mi-septembre 2023.