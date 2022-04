La Nouvelle éco : à Vierzon, le Campo'village renforce son offre locative

Après deux années difficiles en raison de la crise sanitaire, Franck et Florence Bernard espèrent que la saison 2022 sera plus florissante. Depuis leur arrivée en 2019 à la tête du camping, ils ont investi dans six mobil-homes.

Propriétaires depuis octobre 2019 de l’ancien camping municipal de Vierzon, Franck et Florence Bernard n’avaient bien entendu pas prévu la crise sanitaire qui a affecté leur activité depuis deux ans même si la saison dernière avec 4 000 entrées est jugée “correcte”.

Avant de racheter ce camping, tous deux étaient salariés : Franck était géomètre et Florence préparatrice en pharmacie. “On en avait un peu marre, on voulait travailler pour nous-mêmes. Gérer un camping nous est apparu comme la chose la plus adaptée à nos capacités”, explique Franck Bernard. Leur choix s’est porté sur celui de Vierzon, “un camping qui a beaucoup de potentiel”, estime-t-il.

Ouvert d'avril à octobre

Situé route de Bellon sur les bords du Cher, il est ouvert d’avril à octobre et s’étend sur 2 ha. Depuis leur arrivée, Franck et Florence Bernard ont développé une offre locative qui était inexistante. Le camping compte à ce jour six mobil-homes, dont deux nouveaux, qui viennent tous d’être équipés de terrasses. En 2023, le couple projette d’acheter deux roulottes.

Six mobil-homes ont été installés depuis 2020. - Campo village

“Notre idée c’est de proposer 30 % de locatif, 30 % pour les caravanes et les camping-cars et 30 % pour les tentes. On veut rester un camping accessible à tous”, souligne Franck Bernard. Quatre tentes dédiées aux cyclotouristes ont également été installées mais ils sont peu nombreux car la véloroute s’arrête à Thénioux, à 30 km de Vierzon.

Un snack a été créé

L’objectif des nouveaux propriétaires est d’allonger la durée des séjours. Jusqu’ici, le camping était essentiellement un lieu d’étape. “On a pas mal de gens qui viennent pour une nuit et qui prolongent ensuite. On a de plus en plus de clients qui restent trois nuits”, se réjouit Franck Bernard. Un snack a été créé cette année afin d’offrir un nouveau service. Les propriétaires aimeraient que la commune aménage l’ancienne plage sur les bords du Cher.

Avec le Covid, les débuts ont été difficiles. “La période a été compliquée financièrement. On a dû puiser dans nos économies”, reconnaît Franck Bernard qui voit d’un bon œil la levée des contraintes sanitaires : “L’an passé, pour les mobil-homes, il fallait respecter un délai de six heures entre deux clients, c’était pénible.”