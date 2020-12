La Nouvelle Éco : à Vierzon, Lib & Lou propose 600 jeux et jouets à louer en ligne

Née en 2019, la société Lib & Lou s’adapte aux nouveaux modes de consommation avec un système de location de jeux et de jouets. Le concept séduit de plus en plus de parents avec un pic observé lors du premier confinement.

C’est en recherchant une offre de jeux à louer après la naissance de sa deuxième fille en 2017 que la Vierzonnaise Morgane Longo a eu l’idée de créer sa start-up. À cette époque, elle souhaitait se réorienter professionnellement après avoir été diététicienne en pédiatrie à Orléans pendant dix ans.

Une alternative zéro déchet

Les enfants grandissent vite et leurs chambres sont vite encombrées de jeux et de jouets qui ne sont plus adaptés à leur âge. En proposant à la location 600 références de jeux de société, de jouets et de matériel Montessori pour tous les âges, Lib & Lou s’adapte aux nouveaux modes de consommation avec cette alternative zéro déchet qui permet aussi d’allonger la durée de vie de ces produits qui vont pouvoir passer de mains en mains. Dans le catalogue, sont privilégiées des marques européennes qui ont des engagements éco-responsables.

Sur libetlou.com, les parents sont libres de choisir le nombre de jeux et de jouets et de les garder le temps qu’ils veulent avant de les renvoyer sans obligation d’en reprendre d’autres. Ce concept séduit de plus en plus de familles : le chiffre d’affaires a doublé entre 2019 et 2020. Cinq personnes ont été recrutées. Les box sont expédiées dans toute la France, en Belgique et au Luxembourg.

Lib & Lou a même connu un pic d’activité lors du 1er confinement même s’il lui a fallu trouver une alternative aux points relais qui étaient fermés. L’intérêt n’est ensuite pas retombé avec une croissance régulière tout au long de l’année et un fort taux de fidélisation. Après chaque retour, les jeux sont désinfectés - ce qui était déjà le cas avant la Covid - et isolés pendant quinze jours avant de repartir dans un nouveau foyer.

Un pas de porte à Vierzon

Lib & Lou vient d’ouvrir un concept store à Vierzon, 11 place Vaillant-Couturier à Vierzon où la société a déménagé car ses premiers locaux se sont vite avérés trop étroits. L’idée est de disposer d’une vitrine, de présenter à la fois le concept et les jeux et d’avoir des offres pour le public local plus intéressantes puisque sans frais de port. “Alors que nombre de commerces ouvrent des boutiques en ligne, nous, nous faisons le chemin inverse”, fait observer Morgane Longo.