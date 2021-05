La Nouvelle Éco : à Vierzon, la société PRISM veut produire des courts-métrages

Créer un plateau de tournage de 400 m2 à Vierzon, tel est le projet de trois amis passionnés de cinéma : Naël Zaiti-Ruelle, Titouan Le Gouis et Martin Schrepel. Un projet qu’ils n’envisageaient pas de développer en région parisienne où ils vivaient depuis trois ans. Ils recherchaient une ville moyenne à moins de 200 km pour ne pas être trop éloignée de certains prestataires avec un immobilier plus abordable.

Un environnement favorable

“Ce qui nous importait également, c’était d'y trouver sur place une politique culturelle forte. Les élus de Vierzon ont été très sensibles à notre projet”, se réjouit Martin Schrepel, co-gérant de la société PRISM. Le dynamisme de l’agence régionale Ciclic a également pesé dans leur décision.

Un bâtiment de 1500 m2 est en cours d’acquisition afin d’y créer un plateau de tournage de 400 m2, un atelier de 350 m2 pour y construire des décors et un espace logistique de 500 m2. Le démarrage de l’activité est prévu début 2022. Une quarantaine de journées de tournage effectifs dans l’année sera nécessaire pour que la structure soit rentable. Le lieu sera principalement dédié à la production de courts-métrages.

Les impacts de la crise sanitaire sur le projet

Le projet est né début 2020 d’une envie commune de faire du cinéma de façon différente en revenant une conception plus artisanale. La crise sanitaire leur a laissé plus de temps pour plancher sur leur business plan et l’écriture de scénarios. A contrario, tous les trois ont eu peu de travail chacun de leur côté durant cette période et donc moins de rentrées d’argent à réinjecter dans leur société.

PRISM se veut bien plus qu’un simple studio de cinéma. L’idée du trio est de réunir toutes les étapes qui entrent dans l’élaboration d’un film et qui sont le plus souvent gérées par des sociétés différentes.

Les deux comédiennes du court-métrage "La terre étrangère". - PRISM

Un premier court-métrage, La Terre étrangère, a été tourné en langue arabe le mois dernier par Naël Zaiti-Ruelle. Pour ce faire, la ville de Vierzon a mis à disposition l’espace Madeleine Sologne et le parc des expositions qui étaient disponibles du fait de l’absence de manifestations.