La Nouvelle éco : à Vierzon, six jeunes ont créé une entreprise éphémère

Six Vierzonnais, âgés de 19 à 25 ans, ont créé une coopérative jeunes afin de découvrir par eux-mêmes le fonctionnement et la vie d’une entreprise. Une première en Région Centre.

Ouvrir une friperie à destination des jeunes de leur âge, préparer et vendre des crêpes ou encore concevoir des montages audiovisuels : telles sont les activités dans lesquelles six jeunes Vierzonnais se sont lancés depuis début octobre au sein d’une coopérative jeunes, dénommée Katgriff, la première en Région Centre Val de Loire. Ce projet a vu le jour dans les locaux de l’Association des jeunes créateurs de Vierzon (AJCV) au centre social du Clos du Roy et est porté juridiquement par la coopérative d’activité et d’emploi Odyssée création dont le siège est à Romorantin-Lanthenay.

Trois mois pour créer une entreprise de A à Z

“Une coopérative jeunes, c’est un projet d’éducation temporaire à l’entreprenariat coopératif”, explique Audrey Champigny, une des animatrices qui les accompagnent au quotidien. Ces jeunes, qui ont pour certains des parcours de vie accidentés, ont trois mois pour créer de A à Z une entreprise. Ils bénéficient de formations de la part des membres du Réseau des entrepreneurs de Vierzon, un des partenaires de cette opérations. Ils découvrent par exemple ce qu'est un prévisionnel avec un expert-comptable.

Installée dans des locaux partagés rue Joffre, la friperie ouvre cette semaine. Des vêtements ont déjà été collectés mais les dons sont toujours possibles. Début décembre, les jeunes s’installeront les vendredis et samedis soirs au café associatif Café O’Berry à Vierzon pour y vendre les crêpes qu’ils auront préparé à l’épicerie sociale Épicea. Ils planchent aussi en parallèle sur la création d’affiches pour des événements associatifs et la réalisation d’un montage audiovisuel pour l'assemblée générale des Francas du Cher.

"Ils sont à fond !"

“Ils sont à fond, témoigne Audrey Champigny. Ils apprennent en faisant. Durant ces trois mois on les laisse cheminer pour voir ce qu’ils ont envie de faire par la suite. Ils sentent qu’ils sont pris au sérieux. Du coup, ils reprennent confiance en eux.”

Fin décembre, les jeunes qui le souhaitent pourront poursuivre les activités qu’ils ont lancées au sein d’Odyssée création ou opter pour un autre projet. L’un d’entre eux a ainsi en tête d’ouvrir une boutique de mangas. D’autres seront accompagnés pour rechercher une formation qualifiante nécessaire à leur projet.