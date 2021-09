La Nouvelle Éco : à Vierzon, Stéphane Danetto peut enfin ouvrir sa discothèque

En décembre 2020 nous vous racontions son histoire : quelques mois plus tôt, en mars, Stéphane Danetto, 38 ans, avait racheté la discothèque Le Patio à Vierzon mais la crise sanitaire l’avait empêché d’accueillir du public. Il n’imaginait pas à l’époque que la situation allait encore durer plusieurs mois. “Heureusement que je ne suis pas de nature à baisser les bras !”, sourit-il.

Tout refait à neuf

Il lui a fallu se bagarrer pour obtenir des aides qui lui ont été versées avec plusieurs mois de retard. Par chance, son propriétaire et sa banque ont fait preuve de compréhension. D’autant qu’avant de rouvrir, Stéphane Danetto a voulu tout refaire à neuf, en particulier l’éclairage, pour redonner un coup de jeune à l’établissement désormais dénommé Le Temple.

Ancien régisseur au Cirque d’hiver à Paris, cet “oiseau de nuit” comme il aime à se définir est maitre de cérémonie au Cabaret Le National Palace également à Vierzon. "Gérer une discothèque est en lien avec tout ce que j’ai fait jusqu’à présent. Comme au cirque ou au théâtre, on est là pour vendre du rêve. Quand les gens viennent chez moi, ils doivent oublier leurs soucis quotidiens.”

De mai à fin août, en attendant d’avoir l’autorisation d’ouvrir sa discothèque, Stéphane Danetto a aménagé une terrasse sur l’herbe à l’arrière avec transats, terrains de pétanque, structure gonflable pour les enfants et un coin barbecue. Sa bonne fréquentation lui a rapporté de quoi renflouer sa trésorerie.

L'ancien Patio est devenu Le Temple. - Le Temple

Jauge limitée et pass sanitaire

Ce 17 septembre, la grande salle de 328 m2 va enfin recevoir ses premiers clients mais avec une jauge qui restera limitée à 75 % de sa capacité d’accueil. L’établissement sera ouvert du jeudi au dimanche et mêlera soirée karaoké (le jeudi), discothèque (vendredi et samedi) et bal (le dimanche après-midi). Dix personnes ont été recrutées dont deux personnes supplémentaires pour le contrôle du pass sanitaire.

Stéphane Danetto se veut malgré tout confiant : “Je ne pense pas que le pass sanitaire va freiner la fréquentation. Il y a un engouement. Je reçois beaucoup de messages. Les gens ont besoin de sortir, de danser et de draguer.”