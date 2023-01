La Nouvelle éco : à Vierzon, une entreprise berrichonne aux incontournables enseignes

Entre 3000 et 4000 enseignes, lumineuses ou non, et totems sortent chaque année de l’usine SignAll à Vierzon. Née il y a soixante ans, cette entreprise longtemps connue sous le nom d’Apia est spécialisée dans la fabrication d’enseignes en grande série. La Poste, Axa, Aldi, LCI et Burger King font partie de ses clients avec des déploiements qui s’échelonnent généralement sur plusieurs mois. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel entre 12 et 13 millions d’euros.

Pourtant l’entreprise vierzonnaise revient de loin. En 2015, Apia, qui était leader sur le marché national, dépose le bilan et est rachetée par un investisseur, Pierre Bastid. L’entreprise opte pour un nom à consonance anglophone, SignAll, avec pour ambition de se placer sur le marché international. Elle se restructure, revoit tous ses process et regagne peu à peu la confiance de ses clients.

Un plan de croissance sur cinq ans

En 2021, elle a engagé un plan de croissance sur cinq ans avec l’ambition de se développer à l’échelle européenne. Fin 2022, SignAll a signé un important contrat avec l’assureur Allianz pour refaire les enseignes de ses 2 500 agences. L’usine de Vierzon emploie aujourd’hui 84 salariés.

SignAll veut également mettre son savoir-faire et son matériel dernier cri au service des centaines de professionnels de l’enseigne qui travaillent avec une clientèle de proximité. “Nous avons créé un site internet avec différents modèles avec la possibilité de faire un devis en ligne. C’est un de nos axes de croissance”, précise Bertrand Meuriot, directeur général de SignAll.