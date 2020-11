La nouvelle éco : à Vif, un appel aux dons pour sauver le centre équestre

Son activité est à l’arrêt pour la deuxième fois de l'année. Margaux Trézeguet s'inquiète pour la survie de son centre équestre, "le haras des sources", à Vif, en Isère. Elle se retrouve avec 25 chevaux à entretenir et à nourrir alors qu'elle n'a pas la moindre rentrée d'argent. Elle lance donc un appel aux dons, un financement participatif et promet d'offrir aux donneurs en échange des bons cadeaux à utiliser ou à offrir. Margaux Trézéguet était l'invitée de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi matin.

Avec le confinement, que reste-t-il de votre activité habituelle ?

Alors, aujourd’hui, tout est à l’arrêt. J'ai à peine 5 % de mon activité qui tourne au centre équestre actuellement, ce n’est quasiment rien. Ces 5 % ,c’est soit des propriétaires de chevaux (mais je n'en ai que trois), soit des cavaliers qui me louent des chevaux car eux ont le droit de venir monter leurs chevaux ou poneys. Ce sont les seuls qui ont le droit de venir aux écuries aujourd’hui et moi je n’ai pas le droit de leur enseigner quoi que ce soit, ils doivent monter tout seul.

Or vous devez continuer à sortir les chevaux et à les nourrir ?

C'est bien ça qui est compliqué, on est à l’arrêt, on n'a pas de rentrée d’argent mais j’ai 25 chevaux à nourrir, à entretenir, les soins, la maréchalerie, le travail de kiné, les sortir pour maintenir leur activité physique. Tout ça c’est du beaucoup de travail, sauf qu’aujourd’hui il n’y a que ma maman et moi pour faire ça.

Avez-vous touché des aides lors du premier confinement ?

Non, je n’ai rien touché depuis le mois de mars, à l’exception d’une aide de 3.000 euros de l’institut français du cheval et de l’équitation. Je n’ai pas eu droit au prêt garantie par l’État (PGE) et je n’ai pas eu d’autres aides. Concernant le PGE, je l’ai demandé à deux reprises, une fois par l'intermédiaire de ma banque, ça m’a été refusé sans qu'on me donne le motif. Ensuite, j’ai saisi la médiation de la banque de France pour faire une deuxième demande qui a encore a été refusée. Là encore sans qu’on m’explique pourquoi.

Vous lancez donc une campagne de financement participatif ?

Oui je fais cet appel aux dons pour pouvoir continuer à exercer mon activité. Actuellement, je perds 10.000 euros de rentrées par mois et j'ai 7.000 euros de charges fixes, environ, par mois à sortir. Je n’ai pas d’autres solutions que d’appeler aux dons. Mon entreprise n’a que trois ans d’existence, je n’ai pas de trésorerie nécessaire pour faire face à ses fermetures administratives. C’est le quatrième mois de fermeture en une année, ça fait beaucoup. Ce qui est important à retenir, c’est que les dons seront transformés en "chèques cadeaux". Tous les dons que je recevrai soit en chèques, soit via la plate-forme en ligne seront transformés en chèque cadeau à utiliser soi-même ou à offrir. Je ne veux pas simplement demander sans rien donner en échange. C'est important pour moi qu'il y ait un échange qui se mette en place.

Margaux et Anne sa maman qui l'aide au quotidien au centre équestre - Famille Trézéguet

Pour participer à la collecte :

sur le site GoFundMe en cliquant ici

par chèque envoyé par la Poste à l'adresse suivante : SARL Source Equitation, 600 route du Gros Chêne, 38450 Vif

Chaque don sera intégralement remboursé en chèques cadeaux

________________________________________________

