La Nouvelle Éco : à Villedieu, les établissements Guyard construisent leur nouvelle usine

Créés en 1977 à Moulins-sur-Céphons par André Guyard, les établissements qui portent son nom sont spécialisés dans la fabrication de gants de protection avec près de 300 modèles différents et d’EPI (équipements de protection individuelle). Leurs clients sont à 70 % dans l’industrie, notamment dans l’automobile et, pour une part moindre, dans l’aéronautique. Autant dire que la crise qui touche ces secteurs n’a pas été sans répercussions. En 2020, la part de chiffre d'affaires réalisé sur les gants a reculé de 16 %.

10 millions de masques

Mais cette perte a été largement compensée par la revente de dix millions de masques achetés en Asie. Le chiffre d’affaires a même poursuivi sa progression, passant de 9,6 millions d’euros en 2019 à 10,3 millions d’euros en 2020. Depuis son rachat en 2014 par le Belge Mik Deraeve, l’entreprise, qui travaillait uniquement pour le marché national, s’est tournée vers l’export, et plus particulièrement les pays de l’est, la Turquie, la Grèce, l’Italie et l’Espagne. Ces exportations représentent aujourd’hui 30 % du chiffre d'affaires.

Installés dans et autour de l’ancienne gare de Moulins-sur-Céphons, les établissements Guyard ne disposent pas de l’espace suffisant pour le stockage. Seule une petite partie de la production se fait dans l’Indre pour des gants très techniques et des gants fabriqués avec du cuir venant de Levroux. L’essentiel de de la production est fabriquée en Asie pour des questions de coût.

Un bâtiment de 4000 m2

C'est pourquoi l’entreprise fait construire un bâtiment de 4000 m2 sur la zone artisanale de Villedieu-Niherne pour un montant de 3,8 millions d’euros. Le gros œuvre est pratiquement terminé. Les travaux ont pris un peu de retard. Prévue initialement pour l’été, la livraison a été repoussée à la fin de l’année.

Ce déménagement pourrait s'accompagner de recrutements mais pour l’heure, compte tenu de la crise sanitaire, l’entreprise qui compte 25 salariés préfère temporiser.