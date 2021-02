La Nouvelle Éco : à Villedieu-sur-Indre, le golf du Val de l’Indre s’adapte aux contraintes

Depuis quelques jours, à la faveur du temps printanier, les joueurs retrouvent le chemin des greens du Golf du Val de l’Indre à Villedieu-sur-Indre. Si le parcours a pu rouvrir depuis début décembre du fait d’être une activité de plein air, le couvre-feu à 18 heures s’applique ici comme ailleurs. Une donnée que les joueurs occasionnels qui viennent de Tours, Bourges ou Limoges doivent bien entendu prendre en compte. Le restaurant du golf étant, lui, toujours fermé, Patrick Crépin, le gérant, a eu l’idée de leur proposer des paniers-repas inclus dans le forfait 18 trous pour encourager leur venue. “On est obligé de s’adapter à la situation”, explique-t-il.

Propriété d’un syndicat mixte

Créé en 1989, le Golf du Val de l’Indre s’étend sur les 60 hectares des anciennes terres du château de Villedieu sur Indre. Il est la propriété d’un syndicat mixte qui réunit la commune de Villedieu-sur-Indre, le Département, Châteauroux métropole et la CCI. Sa gestion a été confiée à la société Sport et golf du Berry qui emploie en temps normal huit salariés à l'année et deux de plus en haute saison. Mais, pour l'heure, des mesures de chômage partiel perdurent.

Le golf s'étend sur les anciennes terres du château de Villedieu-sur-Indre - Sport et golf en Berry

Avec la crise sanitaire, le Golf du Val de l’Indre a connu des périodes de fermeture pendant les deux confinements qui ont entraîné une perte de 18 % du chiffre d’affaires en 2020. Fréquenté par les golfeurs mais aussi par une clientèle extérieure, le restaurant, dont l'activité représente 30 % du chiffre d’affaires, n’a pu ouvrir que de juin à octobre.

L'ombre d’un reconfinement a fait hésiter les abonnés

Cette situation et la menace d’un nouveau reconfinement ont poussé les abonnés à différer le renouvellement de leur carte annuelle de décembre à janvier. Dans ce contexte, le Golf du Val de l’Indre a choisi de ne pas augmenter son tarif abonné et de proposer un bon d’achat de 70 euros valable en cas de nouvelle fermeture du parcours. Fin janvier, le nombre d’abonnés a retrouvé son niveau de 2020.

Mais la crise n’a pas que des effets négatifs : des sportifs, privés de leur activité habituelle, se tournent vers le golf. Différentes formules leur permettent de s’initier à la pratique de ce sport. D’autres formules, d'un format plus court, sont à l’étude pour attirer notamment une clientèle plus jeune. Un service de réservation en ligne a également été mis en place. Et des animations sont envisagées au printemps, par exemple à la plaine des sports gérée par le Département.