La Nouvelle Éco : à Villedieu-sur-Indre, Virginie Ébrard va ouvrir une boutique de produits locaux

“Si on veut manger des produits locaux, c’est très chronophage. Se rendre chez les différents producteurs, cela prend du temps et le coût du carburant vient s’ajouter au prix des produits”, explique Virginie Ébrard. Elle en a fait elle-même l’expérience : “J’allais dans les fermes chercher des produits pour moi. Le sachant, des amis me demandaient d’en prendre pour eux.”

L’effet Covid sur les consommateurs

Pendant le premier confinement, l’idée d’ouvrir une boutique de produits locaux a peu à peu fait son chemin, la pandémie poussant les consommateurs à privilégier ce type de produits pour leur traçabilité et leur qualité. “Je surfe sur cette tendance”, reconnaît ouvertement Virginie Ébrard.

Après plusieurs années au sein de différentes entreprises, elle a aussi eu envie de se mettre à son compte. Reconnue travailleur handicapé, elle a validé un titre professionnel Attaché commercial à la CCI de l’Indre. Les cours se sont terminés en visio pendant le 1er confinement. Lors de sa soutenance, elle a évoqué son projet. À la rentrée 2020, elle a suivi un stage de trois mois de créateur d’entreprise, toujours à la CCI.

C’est à Villedieu-sur-Indre, où elle vit depuis 2014, que ce projet va se concrétiser, dans un ancien salon de coiffure à l’abandon depuis plusieurs années. Quelques travaux de rafraichissement ont été nécessaires. Il a aussi fallu démonter les sièges qui étaient restés en place. Le local de 70 m2 est bien situé à proximité des autres commerçants du bourg.

Ouverture à la fin du mois

On y trouvera des produits locaux, bios ou issus de l’agriculture raisonnée, venant de l’Indre et des départements limitrophes : fruits, légumes, pâtes, bière, vin, sodas, fromages, farine, un peu de viande, etc. Virginie Ébrard sera l’unique intermédiaire entre les producteurs et les clients. La boutique sera ouverte tous les jours dont trois demi-journées : lundi, mercredi et dimanche. Le Coin des producteurs devrait accueillir ses premiers clients d’ici la fin du mois.